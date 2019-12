AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-02-10 07:26:00

Logitech Trådløs mus - MX Anywhere 2

Er du på farten med din laptop, så er det ind imellem rart at kunne skifte trackpad ud med en rigtigt mus, som stadig kan være i tasken og ikke kræver ledning. Logitech har opdateret deres MX Anywhere mus til MX Anywhere 2, og vi kigger på om den kan klare opgaven.

Skal arbejdet foregå på farten med den bærbare computer, så er det ret tit en lækker luksus at have en ordentlig mus at slutte til. Det er dog ikke alle de mindre trådløse mus der kommer med alle de samme funktioner og lækre design, som en PC-mus i fuld størrelse, så man ender ofte med et kompromis. Det er måske ikke længere nødvendigt hvis man skal tro Logitech og deres opdaterede MX Anywhere computermus i form af MX Anywhere 2. Når det kommer til stykket, så er valgt af ny mus til computeren vigtig for mange af os, da vi ofte ender ud med at have vores computermus som en forlænget del af vores arbejdsrytme (inden for visse segmenter). Derfor er et godt råd altid, at bruge tid på at vælge computermusen, og det er til gaming, grafik eller dagligdagsopgaver.

Specifikationer på Logitech MX Anywhere 2:



Mål



Mus

Højde x bredde x dybde: 61,6 mm x 100,3 mm x 34,4 mm

Vægt: 106 g



Unifying-modtager

Højde x bredde x dybde: 14,9 mm x 14,3 mm x 6,5 mm

Vægt: 1,63 g



Systemkrav

Enhed med USB-port eller Bluetooth® Smart

Logitech Pico Unifying-modtager

USB-port

Windows® 7

Windows 8

Windows 10

Mac OS® X 10.8 eller nyere

eller

Bluetooth Smart

Windows 8 og nyere

Mac OS X 10.10 og nyere

Internetforbindelse til at hente software



Sensorteknologi: Darkfield-lasersensor

Nominalværdi: 1.000 dpi

Minimums- og maksimumsværdi: 400 dpi til 1.600 dpi (kan indstilles i trin på 200 dpi)

Batterilevetid: op til 2 måneder på én enkelt fuld opladning*



* Baseret på 6 timers daglig kontorbrug. Batterilevetiden kan variere, afhængigt af hvordan produktet bruges.



Batterihus: genopladeligt litiumpolymerbatteri (500 mAH)

Rækkevidde for trådløs betjening: 10 m

Trådløs teknologi: Avanceret trådløs 2,4-GHz teknologi

Valgfri software: Logitech Options



Konklusion:

Turen er kommet til at samle tankerne, og få dannet et overblik over den nye computermis fra Logitech. Logitechs MX Anywhere 2 er en af de bedste bud på en transportabel trådløs mus jeg har prøvet. Tidligere har jeg tit oplevet at det er lidt have løsninger fordi det ofte ikke er folks primære mus. Det er dog ikke fornemmelsen med MX Anywhere 2 der tilbyder både lækker design, gode forbindelser og solide funktioner. Koblet sammen med lækkert og funktionelt software, MX Anywhere 2, er det en sikker vinder pakke. Igen vil vi gerne slå i bordet for vigtigheden i at vælge den rette computermus, da det rette vang af mus vil sparer dig for meget bøvl og frustrationer i hverdagen. Redaktionen har gennem mange år testet mange computermus, og informationssøgning er vores bedste råd, hvis du ikke har muligheden for at se og prøve produktet ibrug inden køb.



Godt:

Solid Software

Gode muligheder for flere forbindelser med både USB og Bluetooth

Gode knapper med mange funktioner



Knap så godt:

Mangler et sted at opbevarer USB donglen



Conclusion:

The MX Anywhere 2 from Logitech of one of the best shots at a wireless portable mouse I have tried. Usually it ends up being semi good options because it’s not peoples main mouse but that’s not the case with the MX Anywhere 2 and it offers both a sleek design, good connections and solid functionality. Paired with a nice and functional software suite it’s a winning combination.



Good:

Solid Software

Good options for multiple connections with both USB and Bluetooth

Great buttons with a ton of options



Not so good:

I missed a place to store the USB dongle