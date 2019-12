AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-27 12:05:03

Microsofts klassiske IntelliMouse er genfødt og i handlen

Mange vil uden tvivl trække på smilebåndet, når den klassiske IntelliMouse bringes på banen. En ligeud-af-landevejen computermus, som i den grad satte sig præg hos mange i tidernes morgen.

For få måneder siden dukkede flere reklamer op for IntelliMouse i 2018 klæder, og nu er Microsoft klar til at sende deres lille ny afsted mod nye horisonter. Ud over en fristende video, har Microsoft frigivet en artikel, som forklarer lidt om historien og konceptet bag den klassiske IntelliMouse, som huserede tilbage i 1996 og sidenhen en relancering i 2013.



Læs deres blogpost HER



Microsoft har genbrugt de samme Omron switche mht. venste og højreklik, og så er der føjet tre Kailh switche til scroll-hjulet og sideknapperne. Umildbart er tilføjelse af sideknapperne et lækkert tiltag med tanke på nutidens krav, som ofte stiller krav til snappy og crisp respons.

Microsoft Classic IntelliMouse kan erhverves via Microsoft Store samt udvalgte retailers med prisskilte på hhv. $39.99/£39.99/ €44.99.