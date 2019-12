AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-28 18:33:12

Microsofts retro-inspireret Pro IntelliMouse lanceret i USA

Microsofts IntelliMouse var en banebrydende produkt i fordomstid, og den første kommercielt tilgængelige computer mus med en optisk sensor.

Microsofts IntelliMouse var en banebrydende produkt i fordomstid, og den første kommercielt tilgængelige computer mus med en optisk sensor.

Mange af jer vil nikke genkende til, at skulle fjerne og rense en muses kugle og ruller regelmæssigt, og indførslen af optisk sensor var et stort fremskridt og gjorde kostprisen det hele værd.



Microsoft offentliggjorde i oktober 2017 en moderne version af et af dets mest ikoniske tilbehør. Microsoft Classic IntelliMouse, inspireret af IntelliMouse Explorer 3.0, kom med et velkendt design med moderne forbedringer. Nu tager den Redmond baserede tech giant endnu et skridt videre med lanceringen af Microsoft Pro IntelliMouse.



Pro intelliMouse blev lanceret i Kina sidste år, og beskrives som ” high-performance work and gaming-ready pointer. Under overfladen gemmer der sig en PixArt PAW3389PRO-MS sensoren, og Pro IntelliMouse kommer med en tracking hastighed på op til 400" pr. sekund og en polling rate på 1.000Hz.



Den nye Pro intelliMouse har fem knapper (hvoraf tre kan tilpasses) og et hardwired flettet kabel med dimensioner på 5,20" x 2,72" x 1,68 "og tipper skalaen ved små 106 gram. Selv det ikoniske "hale lys" er kommet retur, som denne gang kan tilpasses til den farve du ønsker.



Microsoft Pro IntelliMouse tilbydes i sort / hvid, og kommer på markedet sendes senere i denne måned til en pris på 59,99 USD.

For nostalgiske gamers betyder den opgraderede pris nok ikke meget?



Kilde

Microsoft