SteelSeries Rival 110 gaming mus annonceret med en TrueMove1 sensor

SteelSeries Rival 110 gamermus annonceret med en TrueMove1 sensor. En budgetvenlig gaming mus fra SteelSeries, som ikke går på kompromis med performance

SteelSeries melder sig klar med en ny gaming mus, SteelSeries Rival 110, som er en budgetvenlig gamer mus fra producenten. SteelSeries Rival 110 byder blandt andet på TrueMove1 sensor tracking teknologi.



TrueMoveAs bidrager med en ny sensor teknologi, som skal tilbyde samme nøjagtige tracking, som vi kender det fra dyrere gamermus med TrueMove3, som vi kender det fra Rival 310 og Sensei 310.



SteelSeries SteelSeries Rival 110 inkluderer følgende:

– Exclusive SteelSeries TrueMove1 optical sensor

– True 1 to 1 tracking with 7,200 CPI and 240 IPS

– Ergonomic 6-button universal design for all grip styles

– 30-million click mechanical switches

– Ultra-durable 87.5g lightweight construction



Jason Christian, SteelSeries Category Manager for Mice & Keyboards forklarer :



We continue to innovate in sensor tracking technology with the expansion of our TrueMove line of sensors with the TrueMove1 in the Rival 110. This is the first time that gamers can experience true 1 to 1, eSports tracking with a smaller form-factor and at a very welcoming price.



The TrueMove1 is a 7,200 CPI, 240 IPS original, optical sensor that SteelSeries built with sensor industry leader, PixArt. It combines advanced jitter reduction with an ultra-low signal to response latency, to provide true 1 to 1 tracking at eSport CPIs. The sensor was created for professional-level gaming, giving gamers ultra-precise control. Thanks to the exclusive collaboration with PixArt, the TrueMove1 is the first sensor of its kind, second in the TrueMove line and is only available in the Rival 110.



SteelSeries Rival 110 er allerede tilgængelig via SteelSeries' website til en pris på 299 kroner.



