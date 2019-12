AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-08-01 12:55:59

SteelSeries Sensei 310 og Rival 310 lanceret

SteelSeries Sensei 310 og Rival 310 lanceret til en pris på 60 USD. Begge er bygget med Omrom kontakter, som burde holde et stykke tid mht. klik.

SteelSeries har annonceret en nye gamer mus i form af SteelSeries Sensei 310 og Rival 310. Begge gaming mus kan bestilles direkte fra producentens hjemmeside HER til en pris på $60.



Både SteelSeries Sensei 310 og Rival 310, er udstyret med en TrueMove 3 sensor (12,000 CPI), og tilbyder det SteelSeries kalder for “1-to-1 tracking”. Hertil kommer et design med 8 knapper bygget på en Omron switch, der skulle være i stand til at holde til min. 50 millioner tryk.

