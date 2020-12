Corsair Dark Cores RGB SE + MM1000

Trådløse computermus er ikke nyt under solen, men nu dukker der fra flere producenter nye tiltag frem over dette segment. Vi har kigget på et af produkterne fra Corsair med deres Corsair Dark Cores RGB SE + MM1000, som også kan oplade trådløst.

27 apr. 2018 kl. 14:18 Af Kenneth Johansen f t

Til CES 2018 afholdte Corsair et event de kaldte Unplug and play, hvor de lancerede deres nye serie af trådløse gaming produkter. På menukortet fandt vi blandt andet mekanisk tastatur med tilhørende lapboard. Corsair løftede i samme omgang sløret for en ny trådløs computermus, som ikke kun var trådløs fordi den havde smidt det traditionelle USB kabel, men også trådløs fordi man nu havde muligheden for trådløs Qi opladning af gaming musen.

Vi har gennemgået Corsair Dark Cores RGB SE + MM1000 på vores YouTube kanal.

Se video anmeldelsen på vores YouTube kanal:

Corsair Dark Core gaming musen kommer i to udgaver, som man umiddelbart ikke kan skelne fra hinanden. Der er den almindelige version, og så er der en Special Edition, som vi har modtaget til test.

Den eneste forskel der er på de to computermus, findes basalt set i muligheden for trådløs Qi opladning. Det finder man kun i SE udgaven. Så hvis man kan leve uden denne feature, kan man spare lidt på budgettet og holde sig til den almindelige udgave, som på alle andre måder er helt den samme gamermus.

Dark Core SE musen er udført i matsort plastik med en let tekstureret overflade på den bagerste del og på tommefinger pladen på venstre side af computermusen. På højre side, finder vi et modulært element, der kan skiftes ud alt efter om man vil have en side, som på en normal computer mus, eller med en lille ekstra vinge til at placere sin lillefinger. Stykket kan let udskiftes, og sidder fast med magneter. Jeg foretrækker klart at bruge musen med den lille vinge, da jeg har en tendens til at min lillefinger glider ned og skaber friktion imod underlaget, og det kommer jeg helt uden om her.

Der er i alt ni programmerbare knapper fordelt på DARK CORE RGB. Naturligvis de standard højre, venstre og scrollhjul med klik funktion, og bag ved den, er der en knap der skifter imellem de tre profiler, som kan lagres internt på DARK CORE RGB. Ved knappen til venstre, er der yderligere to knapper, der skifter imellem DPI indstillingerne, og på siden er der yderlige tre knapper med frem og tilbage funktion, og så en større sniper knap i midten, der sænker DPI indstillingerne.

Alle knapperne kan selvfølgelig programmeres helt som man vil, hvis ikke de medfødte funktioner passer til dine personlige præferencer.

Vi er stadig i RGB alderen, så der er selvfølgelig også RGB lys i musen. Dette er dog begrænset til et Corsair logo bagerst på DARK CORE, scroll hjulet, omkring sniper knappen og så mindre detaljer som statuslyset, der angiver hvilken profil man befinder sig på. Lyset er selvfølgeligt også programmerbart i Corsair software, og kan koordineres med andre Corsair enheder hvis man har dem.

Hardwaren i musen er en Pixart PMW3367 sensor med DPI op til 16.000, som kan indstilles i intervaller på en DPI og mulighed for fintuning HELT ned i detaljen. Kontakterne er Omron kontakter på de primære knapper.

Samlet vejer Dark Core SE 128 gram uden kabel, og der følger et micro USB kabel med vævet stofoverflade med til musen, hvis man har brug for at lade op på mere traditionel vis end den trådløse mulighed.

Med i pakken er der også den lille ekstra del, som man kan skifte på højre side af musen, en trådløs dongle og en lille forlænger enhed, så man med det medfølgende kabel, kan placerer senderen tættere på musen hvis det er nødvendigt.





Du kan forbinde musen både via 2,4 GHz trådløs via den inkluderede USB dongle, hvilket giver en latancy på et millisekund, eller du kan forbinde via indbygget Bluetooth, som dog giver noget højere latancy på omkring 7 millisekunder. Man skifter imellem de to indstillinger på en knap på undersiden af musen.

Jeg har haft lidt problemer med ekstra knappernes placering, specielt når jeg har forsøgt at bruge dem til andet end standardfunktionerne i fx spil. Sniper knappen og tilbage knappen, er placeret så de er lette at nå under brug. Men frem knappen, der er placeret foran sniper knappen, er bare så lidt defineret og svær at nå, at jeg ikke kan bruge den uden at skifte position med hånden, hvilket betyder at den er stort set ubrugelig, hvis det skal gå hurtigt i et spil.

På samme måde er de to knapper ved siden en den primære venstre kliks knap en anelse problematiske, da de ligger i helt samme niveau som den primære knap, og oveni det er ret smalle, så det kan være svært at mærke hvornår man er på dem.

Det betyder at jeg ret ofte også kommer til at ramme den primære venstre knap, når jeg prøver at bruge dem. Det er lidt uheldigt, hvis man forsøger at snige sig ind på en fjende i PUBG, og så kommer til at skyde før tid og dermed afsløre sin position, fordi jeg forsøger at bruge knappen til at skifte våben eller ændre noget andet.

Det ville jeg ønske, at Corsair havde fundet en bedre løsning på, da jeg er vant til at have de ekstra knapper på min mus sat op til forskellige funktioner alt efter hvilket spil jeg spiller. Det kan være et er et spørgsmål om at vænne sig lidt mere til det, men jeg fik det ikke helt på plads i testperioden.





Qi opladning og MM1000:

Som sagt kan Dark Core SE selvfølgelig oplades via USB kabel og har et micro USB stik i fronten. Det smarte ved DARK CORE RGB er dog den indbyggede trådløse opladning via Qi charging funktionen.

Ved at bruge den standard, kan musen oplades på alle Qi ladeenheder, men Corsair har også tænkt på den del af konceptet, og med deres MM1000 musemåtte, er det muligt at få funktionaliteten indbygget.

MM1000 er en musemåtte i standard størrelse med en hård overflade. Der er dog en par finesser der afslører MM1000 ikke er helt normal. Dels er den lidt tykkere for at få plads til den ekstra elektronik, som Qui opladningen kræver, og så er den også udstyret med et kabel, som sidder til pladen i en lille forhøjning i øverste venstre hjørne. Her er der også en status LED, så man kan holde øje med opladningen. Vi finder også et USB stik, som meget passende kan bruges til en trådløse sender til Dark Core musen.

Selve lade funktionen er begrænset til et markeret felt i øverste højre side af MM1000, og når man vil oplade sin mus, skal den bare parkeres her, så den nederste del af musen ca. passer med cirklen. Hvis status lyset blinker grønt ca. hvert sekund, fungerer opladningen som den skal, men blinker den hurtigere, er det fordi musen position skal justeres en smule for at fungere.

Muligheden for trådløs opladning begrænser sig selvfølgelig ikke kun til Dark Core musen, da det er en standard Qi oplader. Så ejer du har andre enheder, der understøtter denne funktionalitet, som fx din smartphone, kan den også oplades via MM1000.

Selv hvis din telefon ikke understøtter det, har Corsair en løsning på problemer. I pakken får man også en lille adapter med stik til både micro USB, USB C og Lightning, som kan bruges til at lade andre enheder op via punktet på MM1000. Fancy!

Det er en lækker lille detalje, som giver lidt mere fleksibilitet og kryderi til MM1000 måtten.

Corsair angiver selv batteritiden på Dark Core RGB SE til 16 timer med standard lys tændt og op til 24 timers brug, hvis lyset er slukket. Min bedste vurdering er at de angivelser holder ret godt stik, men i praksis har det aldrig været et problem, da jeg aldrig er løbet helt tør, da jeg typisk husker at parkere musen på Qi punktet på MM1000 måtten.

Pris:

Corsair Dark Core RGB SE koster i skrivende stund 798 kr.

Corsair MM1000 koster i skrivende stund 699kr.

Prisen for Dark Core SE musen ligger pt online på lige under 800 kr. og vil man have MM1000 måtten med også, koster den separat 700 kr. så et samlet sæt vil dræne kontoen for 1500 kr.



Konklusion:

Jeg har været super tilfreds med den generelle ydelse på Corsair Dark Core RGB SE musen under min test. Den gode Pixart sensor leverer super godt og præcist, og batteritiden på musen er også god. Kombineret med MM1000 måtten og muligheden for trådløs opladning, så er det endnu bedre, og jeg oplevede aldrig at løbe tør for strøm. Så længe man placerer musen til opladning, så er røven sikret.

Personligt synes jeg nogle af knapperne er uheldigt placeret, og det trækker ned, da det faktisk endte med at begrænse funktionaliteten en del - ihvertfald i de brugsscenarier som jeg har personligt. Hvis knapperne havde været placeret mere optimalt, havde det været en klar vinder i min bog, for formen passer mig perfekt, og prisen er super god for hvad man får med.

MM1000 måtten er lidt mere udfordrende at anbefale. Selve funktionaliteten er super fin, og det virker rigtigt godt sammen med Dark Core SE musen. Jeg synes dog prisen er RET høj, i forhold til funktionaliteten man får retur. Det er selvfølgelig et spørgdmål om personlig smag, men jeg har aldrig været SÅ irriteret over at skulle lade op via et kabel, at jeg var ville smide helt så mange penge efter at undgå det.



Har man andre enheder, som understøtter Qi opladning, og har man planer om at bruge MM1000 til de enheder også, så er det måske lidt et andet billede du skal tage stilling til. Det er unægtelig nemt og bekvemt at kunen opade sin telefon direkte på musemåtten ved siden af, uden at skulle lede efter kabler osv. I de tilfælde begynder det at nærme sig et lidt mere fornuftigt leje, men jeg synes stadig at 700 kr. er en kende for højt.