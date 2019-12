AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 14:15:11

[CES 2018] Dag 3. Vi besøger Netgear - Ny Nighthawk og udvidelse af Arlo familien.

Turen er kommet til et kig på produkterne fra vores samarbejdspartner Netgear. Denne gang medbringer producenten en række nye spændende produkter, som vi blev præsenteret for under vores besøg.

Turen er kommet til et kig på produkterne fra vores samarbejdspartner Netgear. Denne gang medbringer producenten en række nye spændende produkter, som vi blev præsenteret for under vores besøg.

Blandt andet stiftede vi bekendtskab med deres Mech Wi-Fi løsning, Netgear Orbi. Målet her er forbedret Wi-Fi dækning på et større areal via tilknyttet access points, der medfølger i konceptet fra Netgear. Basal set går det ud på man kobler en af enhederne på sin router, og når denne er opsat, installerer man de efterfølgende rundt om på udvalgte lokaler i husstanden. Dermed dækker man sin bopæl ind, så der ingen døde områder kommer. Når du bevæger dig rundt, sørger Orbi selv for at koble dig på den nærmeste Orbi enhed, så du altid er sikret bedst mulige dækning. Vi vil ikke gå for dybt ind i detaljerne her, da vi har en test af Netgear Orbi på trapperne.

Du kan læse mere på egen hånd om Netgear Orbi HER

Næste punkt på dagsorden, er nye udvidelser til allerede eksisterende Arlo, som blandt andet indbefatter Arlo Pro. Vi har over to omgange testet Arlo fra Netgear, som scorede flotte karakter på Tweak.dk

Se Netgear Review - Arlo Pro - Et trådløst øje i natten

Udvidelserne består i Arlo Pro 2, som ren visuelt minder om Arlo Pro med et par optimeringer. Arlo Pro 2 virker som Arlo Pro, hvis der ikke er sat strøm til. Kobles strømmen til, optimeret blandt andet kvaliteten i dine optagelser til 1080p kvalitet. Her til kommer three second look back, som vi fortæller mere om i videoen.

Se også TEST af NETGEAR Arlo Q og Arlo Pro



Netgear havde også Arlo Lys med i posen. Dette produkt kan integreres i Arlo serien, og blandt andet bruges til at kaste lys på et bestemt område under bestemt forhold som aktivitet på overvågningskameraerne.



Går man all-in på projekt Wireless, så dækker Netgear også din ryg her med Arlo Go. Denne egner sig til placeringer, hvor f.eks. Wi-fi ikke er muligt. Her tilbyder Arlo Go mulighed for installering af et SIM-kort, og den vej få adgang til net via mobilnettet. Praktisk de steder i Danmark, hvor der måske ikke er bedst tænkelige muligheder for net. Netgear omtalte brugen af Arlo Go som vildtkamera iklædt kamuflage.



Arlo Baby er sidste skud i Netgear bøssen i denne omgang. Producentens kameraer bruges i stor udstrækning som overvågning til familiens mindste, og det kompenserer Netgear for med ankomst af Arlo Baby. 2018 versionen af Arlo Baby kommer med forbedret kamera og mikrofon. Afspilning af musik er også på programmet i Arlo Baby, hvor muligheden for at vælge sin egen playliste, eller benytte sig af forudbestemte numre fra Netgear. 2018 opgraderingen bringer også lys ind i Arlo Baby.



Netgear er andet end babyalamer og fancy overvågningsudstyr. Vi blev præsenteret for deres nye switch. Denne er en opgradering af deres nuværende Nighthawk S8000Her har især hastigheden været i fokus. Fremvisningen omhandlede bestemt også deres XR500 NightHawk, som er Netgears første officielle gaming router, og da Netgear flere gange har meldt ud, at de gerne bider sig fast gamer segmentet, så er det et skridt i den rigtige retning. Gaming er om noget afhængig af stabil og glidningsløs forbindelse, og her mener Netgear at kunne gøre en forskel med blandt andet deres nye XR500 NightHawk.

Læs mere om XR500 her



Se resten fra vores spændende møde med Netgear på CES 2018.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.