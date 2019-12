AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 10:02:43

[CES 2018]XR500 NightHawk, er Netgears første officielle gaming router

[CES 2018]XR500 NightHawk, er Netgears første officielle gaming router, og da Netgear flere gange har meldt ud, at de gerne bider sig fast gamer segmentet, så er det et skridt i den rigtige retning.

[CES 2018]XR500 NightHawk, er Netgears første officielle gaming router, og da Netgear flere gange har meldt ud, at de gerne bider sig fast gamer segmentet, så er det et skridt i den rigtige retning. Gaming er om noget afhængig af stabil og glidningsløs forbindelse, og her mener Netgear at kunne gøre en forskel med blandt andet deres nye XR500 NightHawk.



En af de keyfeatures på XR500 NightHawk, som producenten mener kan gøre en forskel. Er bedre kontrol over latency. Dvs. du på XR500 NightHawk routeren får mulighed for at præ-konfigurer et geo-filter, så alle IP-adresser med low-latency bliver sorteret fra, og dermed ikke får adgang til at joine.



Næste skridt hedder “distance”. Lige meget hvor hurtig en forbindelse du er i besiddelse af, så skal de datapakker der sendes ofte gennem mange forskellige netværk for at nå sit mål. Desto kortere afstand, desto mindre chance er der for du får problemer med føromtalte latency.



XR500 NightHawk har også fokus på Quality of Service (QoS), og her gives der mulighed for at kontrollerer, hvilke features, applikationer, services m.v., der kan benytte sig af netværket/routeren, når dit fokus er på gaming. 60FPS og op, stille om den grad krav til netværket under hardcore gaming, og her kunne QoS meget vel komme ind på scenen som en vigtig aktør.



QoS tillader dig også at styrer din båndbredde mht. applikationer.



Routeren byder på en 1.7GHz dual-core processor, så overskud på performance burde ikke blive et problem.



Vi satser på en dansk test på Tweak.dk

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.