AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-25 13:05:02

Asus klar med nyt Mesh Wi-Fi-netværk

Er du også i besiddelse af en masse internetædende gadgets? Asus har lanceret en løsning, som er værd at tage et nærmere kig på.

De fleste af vores elektroniske enheder har i dag mulighed for at få internetforbindelse. Derfor er vi som resultat heraf også begyndt at kræve mere af vores trådløse netværk.



Folk er så småt begyndt at skifte til et såkaldt Mesh Wi-Fi-netværk, fordi at en enkelt router ikke længere er nok.

Mange virksomheder har allerede udgivet deres egne Mesh Wi-Fi-netværk, og nu har Asus valgt at hoppe med på den vogn. Asus har netop udgivet deres Asus Lyra Mesh Wi-Fi-netværk.



Et Mesh Wi-Fi-netværk er populært, fordi det giver meget bedre dækning gennem hele netværket. Det er derfor blevet en ideel løsning for den store familie.



Det nye netværks-system fra Asus kommer også med et indbygget sikkerhedssystem, der hedder AiProtection. AiProtection beskytter dig mod malware og mistænksomme hjemmesider.



Du kan allerede nu få fingrene i denne spændende nyhed fra Asus. Det sker gennem Newegg, Fry’s og Amazon.