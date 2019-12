AUTHOR :

CES 2019: D-Link på vej med ny router med 5G understøttelse

5G vurderes til at blive næste store trend indenfor det mobile segment i 2019, og CES 2019 vil uden tvivl fyldes med alverdens gadgets udstyret med 5G teknologien.

Her vil især Smartphones bære en stor del al målet fra producenternes side, og det samme vil gøre sig gældende hos netværksproducenter af routere og andet netværksudstyr samt ISP’er.



Blandt mange finder vi velkendte D-Link, som er påbegyndt migreringen over på 5G på deres produkter, og med sig på CES 2019 meldes deres nye DWR-2010 5G NR router. DWR-2010 5G NR kan udstyres med et SIM kort, og skal så bare kobles på en udbyder der understøtter 5G og dertilhørende 5G kompatible enheder.



DWR-2010 5G NR kan altså udfylde rollen som et avanceret 5G hotspot, som kan broadcaste et 5G signal udi hjemmet. Hertil understøtter DWR-2010 5G NR også VoLTE, og bliver kompatibel med producentens WiFi Mesh systemer. WiFi Mesh systemer er et solidt redskab til at kunne dække områder i hjemmet med videre, som lider meget af døde områder.



D-Link hævder DWR-2010 5G NR kan levere hastigheder op til 3Gbps.



Der er ikke omtalt lanceringsdatoer eller priser, men DWR-2010 5G NR forventes i handlen fra andet kvartal af 2019.

