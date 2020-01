AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-06-06 09:28:00

DKT WAVE 2 AIR og PowerLine

Kært barn har mange navne, og i dag går det under HomeMesh Wi-Fi, MU-MIMO, Beamforming og meget andet, når vi tester DKTs Wave 2 HomeMesh Wi-Fi, der er designet til huse på op til 200 kvadratmeter, som mangler et mere stabilt Wi-Fi system. Læs med i dagens test, for at se hvad du kan forvente med et intelligent Wi-Fi system i hjemmet.

DKT er et nyt bekendtskab på redaktionen, og lad det også være sagt med det samme, at vi har glædet os til at stifte bekendtskab med deres WAVE 2. DKT er et dansk firma, som arbejder målrettet med WiFi i danske hjem.

Gennem videoen tager vi dig med en tur rundt om produktet:

Baggrunden for deres produkter er ganske enkelt, at mere end halvdelen af danske hjem oplever problemer med deres trådløse netværk. Det har ledt til skabelsen af WAVE 2, der er et WiFi Mesh netværk, som arbejder intelligent for forbrugeren, hvor og hvornår der er brug for det. Og med fokus på simplicitet og brugervenlighed kan alle, også ikke IT-kyndige, stå for opsætningen af WAVE 2. Men det lader vi komme an på en prøve senere i dagens test.

Produkterne vi skal se på i dag, er en del af DKTs store pakke, og inkluderer både WAVE 2, deres WiFi Mesh system, men også deres serie af PowerLine adapters, som du måske kender dem fra andre producenter. De to løsninger taler dog ikke sammen, så det er op til brugeren at finde ud af hvordan den perfekte løsning skal sammensættes, enten ved hjælp af PowerLine adapters, eller via de trådløse AIR enheder.

En powerline adapter, er netværk ved hjælp af de elektriske installationer i huset. Det vil sige netværk mellem stikkontakterne. Hvis man bruger denne slags enheder, slipper man for at trække netværkskabler rundt i hele huset, hvis sådanne ikke allerede er installeret. DKTs PowerLine adapters kan desuden også bruges til at skabe et WiFi netværk der dækker hele huset, på samme måde som deres AIR enheder.

Det er rigtig smart. I denne anmeldelse ser vi på, om det virker, og om det holder de lovede hastigheder. På forsiden af kasserne finde vi et billede af DKTs AIR og PowerLine enheder, og bagpå finder man relevant produktinformation på engelsk.

I kassen vi har modtaget var der:

3 x DKT WAVE 2 AIR

3 x PowerLine adapters

Vejledning til opsætning

Specifikationer:

WAVE 2 AIR:

2 x Gigabit RJ 45 Ethernet interface

PowerLine/LAN/WiFi LED indikatorer

Parringsknap

2×2 2.4GHz 802.11b/g/n

2×2 5GHz 802.11a/n/ac

Dual band interne antenner

WAVE 2 PowerLine:

1 x Gigabit RJ 45 Ethernet interface

PowerLine/LAN/WiFi LED indikatorer

Parringsknap

2×2 2.4GHz 802.11b/g/n

2×2 5GHz 802.11a/n/ac

Dual band interne antenner

110-240V / 50/60Hz

Design:

Rent designmæssigt, så skiller DKT WAVE 2 AIR og Powerline sig ikke ud fra hvad man forventer af sådanne produkter. WAVE 2 AIR og Powerline kommer begge i en knækket hvid, med rektangulære forme, dog med afrundede hjørner. Hvis vi var i USA er jeg ikke sikker på at copyrightpolitiet ikke ville hive fat i dem, men det er vi heldigvis ikke, så man behøver ikke frygte folk med patenter på afrundede hjørner. Heldigvis for det.

PowerLine adapteren har kun en enkelt knap til pardannelse og nulstilling, og et Gigabit internetstik i bunden. Det er det. For at bruge den skal den ”bare” sættes til en stikkontakt, og forbindes med din computer, enten via WiFi eller kabel, og så er du good to go.

AIR er lige så simpel, og selvom den er lidt smallere, kommer den også kun med en enkelt knap til pardannelse og nulstilling, samt mulighed for tilslutning af to Gigabit internetstik. Derudover er der en fod, som kan monteres på en væg med to skruer, hvis det ønskes.

Hvis vi dykker ned under overfalden, så er der naturligvis lidt mere at komme efter. Hver enhed har to dual band indbyggede antenner til signalet, samt to LAN porte til kablede forbindelser. Der tilbydes både 2,4 og 5 GHz bånd at arbejde med. Opsætningen af AIR er simpel. Man tilslutter enheden til routeren, og så kan man logge på netværket med enten en PC eller smartenhed. Første gang man logger på, er der mulighed for at konfigurere navn og password, og så er netværket faktisk sat op.

DKT WAVE 2 AIR WiFi Mesh er ikke bare en WiFi extender. Det giver WiFi hastigheder på op til 1200 Mbit/sek., og så er den designet således, at der er tale om intelligent WiFi. Placerer man flere Mesh enheder i hjemmet, kan de kommunikere og optimere signalet til dér, hvor brugerne befinder sig. AIR enhederne er designet til hjem på under 200 kvadratmeter, mens PowerLine enhederne er designet til hjem der er større end dette.

MU-MIMO er en teknologi som DKTs produkter gør brug af, som hjælper med at optimere WiFi netværket, ved at dele WiFi-spektret mellem de enheder der er til stede. Sammen med ”beamforming”-teknologien, der er en del af WAVE 2’s produktlinje, bliver klienterne på netværket registreret, og WiFi signalet bliver fokuseret direkte mod klienten. Alt sammen er det med til at skabe et WiFi Mesh, der er intelligent, og tilpasser sig brugerens behov, ved at give optimal adgang til data.

For at have optimal effekt, skal WAVE 2 enhederne placeres i hjemmet, så de giver bedst mulig dækning i alle de lokaler der ønskes forbindelsen skal dække. Når man bevæger sig rundt sørger AIR enhederne for, at man hele tiden er koblet på den nærmeste enhed via det intelligente Mesh-netværk. Og er den nærmeste AIR enhed belastet, bliver man sendt videre til en af de andre enheder indenfor rækkevidde. På den måde sikrer DKT WAVE 2 AIR at signalet altid er optimeret.

I DKTs guide til opsætning, står der at for at få den optimale dækning, skal man sørge for at placere flere enheder forskellige steder i hjemmet. Den første DKT WAVE2 AIR kobles direkte til routeren, med det medfølgende kabel. Dernæst placeres en enhed i et af de andre rum, enten med internetkabel, eller trådløst. På den måde er der nu skabt et intelligent WiFi Mesh i minimum 2 rum. Er der behov for yderligere dækning, kan man tilføje flere DKT WAVE 2 AIR enheder til netværket.

Har du et hjem på over 200 kvadratmeter, så er WAVE 2 AIR ikke nødvendigvis løsningen for dig, men derimod WAVE 2 PowerLine adapters. De fungerer præcis som du kender dem, ved at levere WiFi fra stikkontakterne. PowerLine er også en intelligent WiFi Mesh, der benytter el-ledningerne hjemmet som internetkabler. Ligesom for AIR enhederne, er PowerLine let at installere. Den første PowerLine tilsluttes direkte i routeren, og dernæst til en stikkontakt. Man skal dog huske ikke at tilslutte den til en forlængerledning, da det forringer hastighederne betydeligt. Den næste PowerLine adapter tilsluttes i en stikkontakt i et andet rum, og så har man WiFi der dækker flere steder. Dette kan kobles sammen med så mange PowerLine enheder du har brug for, for at dække hjemmet grundigt ind i WiFi. PowerLine enhederne forbindes automatisk til hinanden, og ligesom AIR, kan de selv finde ud af hvilken enhed man er tættest på, for at få det hurtigste og mest stabile netværk. DKT WAVE 2 PowerLine understøtter WiFi hastigheder på op til 200 Mbit, men kan til gengæld ikke kombineres med DKT WAVE 2 AIR enhederne.

Test:

Vi har testet DKT WAVE 2 AIR og PowerLine i et ganske almindeligt dansk hus, der får leveret 100/5 internet via kobber. Kablerne er trukket, så routeren står centralt på loftet, hvorfor netværket er noget nær optimalt i hele huset allerede. Vi tester derfor direkte mod hastigheden af routeren.

Installationen af både AIR og PowerLine enhederne tog under 10 minutter, hvor enheder blev placeret på loftet med routeren, og rundt om i huset. Enhederne kan anvende både 2,4 og 5 GHz frekvensbåndet og hvilket selvfølgelig er en af de funktioner der taler for at anskaffe sig en af delene fra DKT, hvis man har problemer med hjemmenetværket. Under vores testperiode har vi jævnligt sammenlignet med den almindelige hastighed genne routeren, som er placeret centralt i huset, på loftet.

Resultaterne har været indiskutable i vores tilfælde, og har vist gang på gang, at hastigheden af DKT WAVE 2 AIR følger hastigheden på routeren. Der har ikke været noget at vinde ved at skifte til AIR enhederne som det primære WiFi netværk. Dog er det vigtigt at pointere, at der ikke er problemer med WiFi hastighederne i huset vi har haft mulighed for at teste det i. Hvis det er således at AIR enhederne ikke er i stand til at løse WiFi problemerne der er, kan man gøre brug af DKTs returpolitik, hvor man inden for 30 dage kan returnere produkterne, også selvom man har haft taget enhederne i brug. Det er en lækker firmapolitik, og giver brugeren en god sikkerhed.

PowerLine enhederne er ligeledes lette at sætte op og bruge. De forbindes på samme måde som AIR, ved at holde den ene knap der er på enhederne inde. Man skal selvfølgelig være meget opmærksom på ikke at tilslutte enhederne til en forlængerledning, men direkte til en stikkontakt, for at få den højest mulige hastighed. På PowerLine enhederne observerede vi et mindre hastighedstab, men det har lige så meget at gøre med el-installationerne i huset. De er superlette at bruge, og meget alsidige. Det er svært ikke at være tilfreds med et redskab der er så enkelt at bruge, og tilføjer så meget til et hus der måske lider af WiFi mangel.

Dog er det også vigtigt at pointere, at der har været stor stabilitet af Mesh netværket via både AIR og PowerLine enhederne. Det går ikke ned, og virker helt fortrinligt. En ting vi dog ikke har været så glade for i testperioden, er DKTs app, der hedder DKTHomeMesh. Den tager lang tid at finde netværket, taber forbindelsen ofte, og så skal man logge ind på netværket med kode hver eneste gang man skal bruge den.

Hvis det så bare var det, og den rent faktisk kunne gøre noget, så var det til at se igennem fingre med. Men du kan faktisk ikke gøre andet end at holde øje med dit netværk, lave firmware upgrades på enhederne, og navngive dit WiFi netværk. Det er det eneste den kan, og med alle de udfald der er på app’en, er den simpelthen ikke det værd efter vores mening. Vi oplevede at blive smidt af den igen og igen, og det er træls når man skal logge ind manuelt.

Pris:

Som altid, har vi været en tur forbi PriceRunner.dk for at indhente en pris. I skrivende stund koster DKT WAVE 2 AIR 1999,00 DKK for tre enheder, og DKT WAVE 2 PowerLine 2199,00.- DKK for tre enheder.

Konklusion:

Testperioden med DKTs WAVE 2 AIR og PowerLine enheder har været en fornøjelse. Det er et af de mest brugervenlige systemer til HomeMesh netværk jeg har stiftet bekendtskab med, og har simplicitet i opsætning, og funktionalitet i designet. I testen var DKT oppe imod en ganske almindelig NetGear router. Denne router var selvfølgelig begrænset af at den kun sender fra et sted, men i huset vi har testet i, var alt placeret centralt på loftet, og havde godt signal rundt i hele husstanden. I ydelse kan DKT ikke helt måle sig med de hastigheder vi får direkte fra routeren, men fordelen ved DKT er det intelligente Mesh-netværk, og de mange accesspoints man kan sætte op. Signalstyrken af DKT er derfor grundlæggende bedre i hele huset, til sammenligning med det ene accesspoint fra den normale router.

Der hvor DKTs enheder virkelig taber pusten, er manglen på avanceret opsætning gennem DKT’s egen app. Og det er virkelig synd og skam, for DKT WAVE 2 Air og PowerLine er to fremragende produkter, som gør hvad de skal, de bliver bare akkompagneret af en middelmådig app. DKTs to produkter henvender sig primært til den gennemsnitlige danske husstand med et behov derefter. Specielt hvis man oplever ustabilitet på netværket, er det værd at overveje at investere i disse.

DKTs produkter er veludførte, lette at bruge, og de virker! Man slipper for at trække kabler rundt i huset, og man kan så vurdere om det er værd at miste en smule af hastigheden i et velfungerende netværk, eller vinde på det i et mindre velfungerende netværk. Personligt synes jeg at jeg mistede meget data gennem PowerLine adapteren, på kort afstand. Men det har nok lige så meget med de interne el-intallationer at gøre. Vi runder testen af med en score på 9, og en Safe buy award. Det er svært at gå galt i byen med WAVE 2 produkterne.

Pros:

Nem og hurtig opsætning af DKT WAVE 2 AIR og PowerLine WiFi Mesh netværket

Stabilt netværk

Intelligent netværk, med MU-MIMO, og beamforming teknologi

Praktisk

Pris

Cons:

DKTHomeMesh app’en virker ikke optimalt, hverken til Android eller iOS

PowerLine afhængig af eksisterende el-installationer