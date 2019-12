AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-01 11:20:58

Hardware der forbedrer internet forbindelsen

Selvom Danmark er et af de lande i verden, hvor internettet er mest udviklet og bredest udbredt, er der stadig mange regioner og steder, hvor man bøvler med at få hurtigt internet. Selv i nogle af de større byer kan der være problemer med at opnå en acceptabel forbindelse. Især hvis man regelmæssigt bruger sit internet til datatunge aktiviteter såsom at spille online, download af store filer, eller streaming i HD er hurtigt internet af yderste vigtighed. Heldigvis er der, hvis man har dårligt internet, noget man kan gøre for at forbedre det. Man skal blot have fat i det rigtige hardware.

1. Kvalitetsrouter

I jagten på en stabil og hurtig internetforbindelse er første skridt, hvis man har sammenlignet markedet for bredbånd og fundet den bedste forbindelse på adressen, at man erhverver sig en kvalitetsrouter. Routeren er et centralt punkt i det at få godt internet, og en god router kan være afgørende for, om man får en hurtig internetforbindelse. Nu om dage har man typisk både to, fire og seks enheder koblet på internettet af gangen, hvis ikke flere. Det sætter større krav til routeren, og har man en ældre router, kan det sagtens nedsætte forbindelsen. Det skyldes at de gamle routere var lavet til ældre internetstandarder og har derfor svært ved at leve op til de nye standarder.

Hvis det ikke er nok at købe en kvalitetsrouter, kan man overveje, om man skal investere i et access point i stedet for. Et access point er sådan set bare den trådløse del af routeren, og ved at adskille den fra routerens WLAN-funktion også, kan man typisk opnå en højere hastighed en med blot en router.



2. Netværksforlænger

Bor du i et større hus, kan der være problemer med, at routeren ikke kan forsyne alle rum med en tilstrækkelig internethastighed. Det afhænger som regel af, hvilken router du har, og hvor stor dit hus er, om routeren kan sprede internettet til alle rum. Det afhænger desuden også af, hvilket materiale væggene er lavet af og en række andre faktorer. En netværksforlænger kan dog overkomme en stor del af disse problemer.

En netværksforlænger fungerer på den måde, at den opsnapper signalet fra routeren og fordeler det videre fra der, hvor man placerer netværksforlængeren. Som det også antydes i navnet er netværksforlængeren altså et stykke hardware, der forlænger rækkevidden på dit trådløse internet. Derfor er det også vigtigt, at man placerer netværksforlængeren i et rum, hvor der er signal, så man kan få et ordentligt signal at sende videre.



3. MESH Netværk

MESH Netværket er et af de nyeste tiltag inden for trådløst internet. MESH er et trådløst routing netværkssystem, der giver et stabilt netværk. Modsat netværksforlængeren, så skaber MESH ét stort netværk, der kommunikerer med hinanden. MESH kombinerer to vigtige funktioner for privatforbrugeren: et stabilt og stærkt signal gennem hele huset, og det faktum, at det er nemt at sætte op.



Det smarte ved MESH er, at hvis en enhed har travlt eller er uden forbindelse finder netværket automatisk en anden enhed, som signalet kan passere igennem, således at der ikke skabes knudepunkter og dermed langsomt internet. Hver enhed fungerer som en seperat server, og det maksimerer dermed udnyttelsen af dit trådløse internet.