AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-13 18:47:16

ISP'er tvinges til at blokere Popcorn Time efter domsafsigelse i Norge

Popcorn Time spørger igen i kulisserne, og denne gang tvinges diverse internet udbydere til at blokere deres tjeneste.

Da hypen omkring Popcorn Time var på sit højeste, gik der praktisktalt ikke en dag, hvor medierne ikke fyldtes med nyheder omkring Popcorn Time tjenesten. Nu støder en dom i sagen til mod Popcorn Time, og denne gang end om der er stadfæstet i det kolde nord, Norge.



Domsafsigelse fra Norges Domstol betyder, at 14 ISP’er, internet service providers, er beordret til at blokerer tilgangen til Popcorn Time og et hav af pendanter til den ulovlige service. Op imod 15 tredjeparts websites, får også en tur med blokerings-kniven, og det samme gør alle underlæggende domæner.



Popcorn Time omtales ofte som værende "Netflix for pirates”, da populariten toppede i 2014, og indtil blandt andet KODI sagde stop.



Under alle retsmøderne, viste der sig ikke en eneste repræsentant fra Popcorn Times side, og det er nok usikkert, om nogle af de mange søgsmål, og dertilhørende erstatningssager nogensinde kommer til at se en bøjet 25 øre.



I kan læse mere HER