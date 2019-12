AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-08-21 10:12:00

NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit PoE Switch

Termen netværksudstyr dækker over en meget stor vifte af hardware, og i denne omgang kaster vi blikket over mod NETGEAR. Nærmere betegnet skal vi kigge på en 8-Port Budget PoE Gigabit Switch med det mundrette navn NETGEAR GS108PP.

NETGEAR er en solid samarbejdsparter på Tweak.dk, der har været i netværksspillet i rigtig mange år. Faktisk blev de etableret i 1996, og de har siden produceret netværksprodukter til både private og erhverv. Blandt andet har de en lang serie af PoE Gigabit Switches. De såkaldte dummies, og her har vi at gøre med NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit PoE Switch, som vi skal se meget mere på i dag.

Oversigt

Som oversigten ovenfor antyder, så har vi modtaget den store 8-ports model, der kan levere op til 130 watt via PoE.

Tekniske specifikationer

De tekniske specifikationer får I i denne omgang i billedform, da copy/paste er voldsomt besværligt grundet NETGEARs opstilling. Da GS108PP er med passiv køling støjer den ikke, og derfor kan den sagtens stilles i stuen eller andre steder.

Certificeringer

Unboxing

Fra NETGEAR side kommer NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit Switchen i en hvid kasse med gule nuancer, hvilket er meget standard. På bagsiden finder vi tekniske specifikationer om produktet.

Direkte ud af kassen ser NETGEAR GS108PP ikke ud af så meget. Switchen er samlet i en aluminiums casing med de otte porte på fronten. Derudover har fronten også en stribe LED's, der indikerer netværksaktivitet, samt om udstyr tilkoblet switchen bruger PoE funktionen.

Udover de allerede nævnte ting byder fronten også på teksten NETGEAR samt modelnavnet i hvert sit hjørne. WLAN kablet fra ens bredbåndsmodem skal tilsluttes port 5 på switchen, så den kan fungere som DHCP klient for tilsluttede enheder.

På bagsiden finder vi AC tilslutningen, hvor strømmen skal tilsluttes. Converteren, som følger med, leverer 54 volt med enten 1,25-, 1,66- eller 2,4 ampere strøm. Mængden af ampere kan vælges via en kontakt ved siden af AC stikket. Amperevalget bestemmer, hvor mange watt der kan trækkes ud af GS108PP til PoE funktionen. Bagsiden og siderne er udstyret med riller, hvor igennem NETGEAR GS108PP kan afvikle varme.

På bagsiden af NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit Switchen finder vi en label, der fortæller om model- og serienumre samt diverse oplysninger om strømforbrug samt enkelte certificeringer. På begge sider af mærkaten finder vi monteringshuller til vægmontering. Ude i hjørnerne samt på siderne er der monteringshuller til de beslag, som også er med i æsken, hvis man ønsker at montere switchen i et netværks rack.

Power over Ethernet (PoE) forklaret

Power over Ethernet er en teknologi, der lader netværksudstyr som eksempelvis IP kameraer at trække strøm via et netværkskabel. Strømmen kører via kobbertråde i netværkskablet, og grundet den naturlige begrænsning grundet kablernes tykkelse kan man ikke trække uendeligt meget strøm igennem. Strømmen bliver tildelt via en PoE Injector. I enheder som NETGEAR GS108PP er injektoren installeret i switchen, og derfor kræves der ikke eksternt udstyr. PoE er tilknyttet en IEEE standard, der foreskriver, at der skal leveres mellem 44- til 57 volts, og GS108PP leverer 54 volt, hvilket er i den høje ende og sikrer mere power til udstyret i den anden ende. PoE standarden kan levere strøm til udstyr, som kræver op til 15,4 watt. Skal man bruge mere strøm, skal der investeres i PoE+ udstyr, som kan levere op til 25,5 watt.

Benchmarking

At benchmarke en dummy switch kan være en lidt finurlig ting, da der er grænser for, hvad man kan forvente. Der er ingen reelle netværksfunktioner udover DHCP samt PoE at finde. Men vi kan dog prøve at benchmarke med LAN Speed Test mellem to forskellige maskiner, der begge er tilsluttet switchen med et Cat. 6 patch kabel. NETGEAR foreskriver, at kablerne skal være minimum Cat. 5 RJ45 kabler, så vi er godt dækket ind her. Vi tester fra SSD til SSD i to forskellige maskiner for at undgå en begrænsning grundet en pladedisks hastigheder.

Testsetup

System 1:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz G.Skill DDR4 RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB

250 GB Samsung EVO 960 NVMe SSD

250 GB Samsung EVO 750 SATA3 SSD

500 GB Samsung EVO 850 SATA3 SSD

System 2:

MSI B350I Pro AC

AMD Ryzen 5 2400G

16 GB (2* 8 GB) G.Skill Flare X 3200 MHz DDR4

250 GB Samsung EVO 950 SSD

Seasonic PRIME Ultra Titanium 750 watt

LAN Speed Test

LAN Speed Test overfører data mellem to maskiner på samme netværk, og her kan man så udmåle overførselsresultaterne. Vi udmåler resultaterne i både Mbit pr. sekund og MB pr. sekund. Først test er resultatet af en masse filer overført, mens anden billedserie er store filer.

LAN Speed Test - Små filer:

Med de små filer kommer NETGEAR GS108PP på prøve, og den kommer faktisk lidt til kort i forhold til at overføre dataen i forhold til, hvad en 1 Gbit forbindelse kan levere. Vi kommer ikke over 854 Mbit, som jo er 150 Mbit under de lovede 1000 Mbit.

LAN Speed Test - Store filer:

Med større filer kommer NETGEAR GS108PP til gengæld mere til sin ret, og her begynder det at ligne noget med overførselshastighederne, selvom vi ikke makser gigabit hastigheden helt ud. Men til undertegnedes 300/300 mbit forbindelse er det mere end rigeligt.

Pris

I skrivende stund, den 14. august 2018, er NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit Switch set med et prisskilt pålydende 1.108,00 kroner.

Ønsker I at læse om GS108PP Switchen på NETGEARs hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion

Efter at have leget med NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit Switchen i et stykke tid, er det nu blevet tid til, at vi skal have samlet tankerne omkring produktet og have nedfældet dem i en samlet konklusion. Først og fremmest er undertegnede godt tilfreds med det stilrene design, som NETGEAR har valgt, selvom der godt nok er en del dioder, som skaber et stort lysspil i stuen, hvis den monteres her. Men med de mange monteringsmuligheder, som NETGEAR GS108PP kommer med, så er der heldigvis masser af muligheder for at gemme den væk.

Ydelsesmæssigt maksede NETGEAR GS108PP ikke gigabit båndbredden helt ud, hvilket er en anelse skuffende, eftersom vi testede fra SSD til SSD på to forskellige maskiner. Så der burde ikke have været noget at komme efter her. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi, at hastighederne var voldsomt meget under, og derfor kan GS108PP sagtens anbefales. Især på grund af den høje voltage effekt på PoE delen. Med de 54 volt og op til 2,4 ampere på knap 15 watt, kan der trækkes masser af strøm via LAN portene.

Men med de mange lækre funktioner kommer bestemt ikke uden en pris, når man ser på, hvad en gigabit switch ellers kan erhverves for. Man skal være sikker på, at man har brug for så høj PoE funktionalitet, inden man smider 1.100,00 kroner efter noget, der kan erhverves for så lidt som 150,00 kroner, hvis man ikke leder efter så mange funktioner, som NETGEAR GS108PP 8-Port Gigabit Switchen kommer med. Men har man behov for flere IP kameraer udenom huset eksempelvis, så kan man spare en del kabeltrækning med en switch som GS108PP. Man får, hvad man betaler for, som vi plejer at sige.



Grundet de mange fede funktioner og designet kombineret med den lidt skuffende ydeevne i forhold til det forventede af et gigabit netværk, så sender jeg NETGEAR ud af døren med en score på 8,5 og en Safe Buy Award. Awarden giver jeg, fordi der trods alt er tale et lækkert produkt med mindre flaws. Man vil få en knivskarp switch med masser af fede funktioner.

Godt:

Stilrent design, men...

Højeffektiv PoE ydeevne

Hele 8 porte med PoE funktion

Mulighed for at vælge ampere på PoE delen for at minimere effektforbrug

Mange monteringsmuligheder

Passiv køling = ingen støj

Knapt så godt:

Maksede ikke helt gigabit båndbredden ud

...der er en del dioder på enheden, som giver meget lys i hjemmet

Score: 8,5 + Safe Buy Award