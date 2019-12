AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-08 10:47:58

Netflix fjerner supporten for Apple AirPlay

For alle med Apple enheder og et Netflix-abonnement, har AirPlay været en praktisk måde at streame shows fra en enhed til en anden.

For alle med Apple enheder og et Netflix-abonnement, har AirPlay været en praktisk måde at streame shows fra en enhed til en anden. Nu kommer Netflix med en kovending, og stopper supporten af AirPlay med forklaringen: ”technical limitations.”



Ændringen er ikke særlig ødelæggende, da native Netflix apps er tilgængelige på de fleste smarte tv'er, og spejling af skærmen eller Chromecast stadig fungerer, men det virker som en mild og unødvendig irritation for alle, der tidligere har været afhængige af funktionen.



De pågældende ”tekniske begrænsninger” er opstået, fordi Apple samarbejdede med mange tv-producenter for at gøre deres tv kompatible med AirPlay 2. Ifølge Netflix, giver AirPlay ikke korrekte identifikationer, der gør det muligt for Netflix at bestemme, hvilken enhed den bliver streamet til, og dermed ikke sørger for, at deres "standard for kvalitet til visning bliver opfyldt".



Mens Netflix siger, at ændringen er for at sikre, at deres streaming er af tilstrækkelig høj kvalitet, gør timingen det noget mistænksomt.



Apple annoncerede for nylig deres egen abonnementsbaserede streaming service, Apple TV +.



Vi må bede til de højere magter om, at det ikke tager flere år, før disse "tekniske begrænsninger" er løst.

Læs mere via linket.

Kilde og Billeder

Slashgear