2017-10-11

Netgear Arlo Pro II holder hjemmet overvåget

Sikkerhed i hjemmet eller i firmaet er et voksende områder, og mange aktører melder sig ind i kampen med diverse former for overvågning. Netgear er en blandt mange, og nu er producenten klar med deres nye Arlo Pro 2.

Netgear har annonceret deres nye sikkerhedskamera, Netgear Arlo Pro II, som er i stand til at optage Full HD video i 1080, og en betragtningsvinkel på 130 grader.



Netgear Arlo Pro II, er udviklet til udendørsbrug, og er udstyret med indbygget højtaler samt mikrofon, hvilket muliggør tovejskommunikation.



Netgear forklarer følgende:



Arlo Pro 2 weather-resistant cameras can be placed just about anywhere. With a sleek, compact design and inconspicuous profile, the Arlo Pro 2 Wire-Free Security Camera System keeps a discreet yet vigilant eye on your home and business, loved ones, employees, pets, and visitors, both indoors and out– from the front porch to the back garden through rain, snow or sunshine. And with the Arlo Solar Panel (sold separately), the rechargeable batteries can be kept fully charged with only a few days of full sunlight.

Netgear Arlo Pro II prisættes til $219.99 med option for en pakke med to kameraer og en trådløs baseenhed for $479.99.