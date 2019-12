AUTHOR :

Netgear fremviser nyt Orbi 2-In-1 modem router system

Vi har efterhånden stiftet bekendtskab med Netgear ved flere lejligheder. Denne gang har Netgear præsenteret et Orbi 2-In-1 modem router system, som er det perfekte match til dem af os, som f.eks. lejer et modem gennem vores internetudbyder.

Næsten som navnet på produktet omtaler, er Orbi 2-In-1 modem router systemet en kombination af et modem og router i en og samme produkt, og her er den fysiske del naturligvis en pladsbesparende faktor frem for to separate enheder. Orbi Tri-Band Wi-Fi Cable Modem Router Systemet, er et DOCSIS 3.0 CableLabs-certified modem med en 32×8 kanalbindings option, og kan tilbyde hastigheder op til 1.4Gbps. Denne hastighed vil naturligvis afspejle den hastighed du har gennem din ISP.

“We’re excited to be the first retail offering to combine the benefits of Orbi whole-home WiFi mesh networking with an embedded cable modem in a single, space-saving device,” said David Henry, senior vice president of Connected Home Products for NETGEAR.

“With the Orbi Tri-Band WiFi Cable Modem System, you’ll benefit from incredibly fast cable downloads and blazing-fast WiFi for an uninterrupted data flow to more connected devices, everywhere in your home, plus tons of great Orbi features like voice commands and smart parental controls, which will be added to the offering soon.”

Orbi Tri-Band Wi-Fi Cable Modem Router Systemet er ligeledes konstrueret med en Smart Connect teknologi. Denne teknologi håndterer, hvilket Wi-Fi-bånd dine enheder kobles til i systemet. Dermed elimineres en del af den potentielle interferens netværk kan give.

Netgear Orbi er prissat til $300, hvilket placerer det omkring 2.000 danske kroner.

