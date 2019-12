AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-22 08:57:00

Netgear Nighthawk

Når samtalen falder på gaming og Wi-Fi i samme sætning, vil de fleste tage sig til hovedet. Er Wi-Fi overhovedet gearet anno 2018, så du med tilfredsstillende retultat kan benytte det når der skal kobles af med gaming. Netgear har med deres Nighthawk serie åbnet op for muligheden for omtalte, og vi kigger i dag på deres nyeste produkter i Nighthawk serien.

Redaktionen modtog for noget tid siden en spændende pakke fra Netgear, som også medførte lidt panderynker. En konstellation af trådløse netværksprodukter henvendt til blandt andet gaming.

Nørden vil uden tvivl råbe vagt i gevær, da Wi-Fi og gaming sjældent er en foretrukken løsning. De fleste kender til interference i trådløse signaler, og det er bestemt ikke noget der passer som fod i hose, når gaming nævnes i samme sætning. Især udstyr der benytter sig af 2.4Ghz båndet, befinder sig i det problematiske område, som vi ikke helt ser i samme stil på 5Ghz båndet.



Et hav af forstyrrende momenter kan spille ind og forstyrre dit trådløse signal, og vi nævner i flæng trådløse DECT telefoner, dørklokker, Bluetooth til Mikroovne, Plasma TV, baby alarmer, naboens Wi-Fi m.v.



Lag under gaming er i den grad en party stopper, og derfor vil langt hovedparten foretrække kablet løsninger, når der skal games.



Vi blev som sagt sat i stævne af Netgear og deres Nighthawk serie, og fredagens Tweak.dk video står derfor i Nighthawkens tegn på vores YouTube kanal.

Vi har taget et kig på de seneste tilføjelser til Nighthawk serien, som tilbyder både Wi-Fi router, Wi-Fi extender enheder og en Switch med fuld RGB.

Se med på YouTube, når vi tager et kig på de nye enheder, og tester funktionaliteten af.

Personligt døjer jeg ikke med Wi-Fi dækning i min lejlighed. Pt. har jeg en Netgear Nighthawk X10 router, som klarer opgaven rigtigt fint. Jeg oplever dog et par problemområder i lejligheden, som de nye tilføjelser til Nighthawk familien måske kan rette op på.

Derfor bliver det spændende at se, hvordan Netgears nye XR500 router klarer den generelle opgave med at dække mig ind med Wi-Fi, hvilket er det primære til alle de trådløse enheder i huset, som smartphones, laptops samt en række af smart enheder, som listen også indkluderer, såsom Amazon Echo, Hue pærer m.v.

Et andet problemområde jeg også oplever på X10 routeren, befinder sig i mit soveværelse, hvor jeg har et Apple TV stående, som er svært udfordret i forhold til at fange det trådløse signal. TV'et befinder sig i nærheden af vores gamle toilet, som er spækket med gamle metalrør og vægge, som uden tvivl består af emner, som ikke gør det forbandet godt i forbindelse med trådløse signaler, som sikkert dræner signalet der kommer fra stuen.

Heldigvis består Nighthawk familien nu også Mesh Extenders, som burde kunne rette op på netop dette problem. Netgear har to nye produkter på menukortet. Den store Nighthawk X6S, som også har Switch funktioner indbygget, så det giver mulighed for tilslutte enheder med kabel eller USB netværksenheder. Hertil kommer deres lille Nighthawk X4S, som er den eneste Nighthawk enhed, som ikke er udelukkende trådløs, og kan sættes direkte i et stik.



Begge enheder er Tri-band mesh extenders, dvs at de fungerer uden at man mister hastigheden på netværket, hvilket ellers typisk er et problem med almindelige eller billigere WiFi extenere. Hertil slipper for at skulle forholde sig til flere forskellige Wi-FI netværk i hjemme, da det hele kommer til at fremstå som et samlet netværk alle steder i hjemmet.

Som rosinen i pølseneden i Netgears Nighthawk serie, kommer nu deres SX10, som er en ret massiv netværksswitch, som kan bruges til at forbinde alle de kablede enheder i hjemmet eller hvis man afholder LAN parties.

Det er en opgradering fra deres tidligere S8000 som rent visuelt ligner meget. Den nye SX10 kommer med i alt 10 porte, hvor de to af portene er med mulighed for 10 gigabits hastigheder, hvis man vel og mærke har enheder der understøtter disse hastigheder.

Som en ret solid bonus er der også i både XR500 Routeren og SX10 switchen indbygget mulighed for ret detaljeret administration af netværket, som er specielt mindet imod online gaming. Via software er der mulighed for at sætte en helt masse parametre op for, hvilke servere osv man forbinder til i spil, og alt med samme formål, at forbedre spil oplevelsen og undgå nogle de problemer man kan støde på såsom dårlig ping, når man spiller online.

Hvis vi lige skal tage en hurtig gennemgang af hardwaren, så i ved hvad der i får med for pengene. Der er tale om en Wi-Fi router med 802.11ac Wi-FI netværk og understøttelse af MU-MIMO teknologi. Her er du altså godt sikret, selv hvis der er mange enheder tilsluttet. Til at drive det hele, finder vi en 1,7 GHz dual core CPU, 512 MB RAM og 256 MB flash lager.

Vi finder ligeledes fire antenner, der kan indstilles for at sikre god dækning, og så er der i alt fem LAN porte indkluderet, hvoraf en er til WAN, fra dit modem, og fire til andre enheder. Herudover kommer to USB 3.0 porte til ting som USB diske eller andet, der kan tilsluttes netværket.

Designet er unægtelig aggresivt, og bærer præg af at tale til gamer publikummet. Den er nok ikke så let at gemme diskret på en hylde, hvis din bedre halvdel får tics af enheder, der ikke matcher designet i resten af hustanden.

Skal vi tage et kig på hardwaren i Nighthawk X6S, så er det en Wi-Fi extender, men i det her tilfælde, er det en tri band extender imodsætning til dualband, som er det mest normale. Det betyder at den har et dedikeret bånd til kommunikation med routeren, og derfor stadig har de sædvanlige 2,4 og 5 GHz bånd til fuld rådighed, så man ikke mister båndbredde.

En anden fordel her, er også at det hele kommer til at fremstå, som et samlet netværk, så der skal altså ikke oprettes et separat netværk til Nighthawk X6S, og dine enheder skulle gerne selv automatisk skifte, så de altid har den stærkeste forbindelse tilrådighed.

På X6S er der også en enkelt USB port og fire LAN porte, så der er mulighed for at tilslutte enheder via kabel.

Er man mere til en sikker forbindelse med kabel, så er Nighthak SX10 en Switch netop til det formål, som er rettet imod den kræsne gamer, der vil være sikker på at alt spiller, og som gerne vil have muligheden for at prioriterer netværket, så online spil aldrig kommer til at lide.

Designet følger den aggressive gaming stil, og skiller sig i den grad ud fra de fleste andre switches jeg har haft på besøg. Jeg synes dog Netgear har klaret det på en lækker og ret stilfuld måde. SX10 er dog en ret stor enhed, så den kræver lidt plads, og desværre er den ikke lavet til fx at kunne monteres på en væg fx, hvilket jeg synes er synd.

På SX10 finder vi 10 porte, hvoraf otte understøtter op til gigabit hastigheder, og de sidste to kan give noget mere smæk for skillingen med understøttelse af 10 gigabit forbindelse og mulighed for Link aggregation, hvis det skal være helt vildt.

Det kræver selvfølgelig også noget high-end netværksudstyr i den anden ende.

Opsætningen af XR500 routeren forløb uden nogen problemer, og det tog ikke mere end fem minutter igennem Nighthawk appen på min smartphone før alt var ready-to-go. Der skal sluttes strøm til routeren, som forbindes til dit modem, og herefter skal man på sin telefon forbinde til det standard netværk, routeren er opsat med. Login oplysningerne, kan man finde på routeren.

Herefter er det bare at følge guiden der er i appen, for opsætning af netværksnavn og kodeord, og så er man praktisktalt klar. Det kunne næsten ikke være lettere.

Opsætningen af Nighthawk S6X extenderen var dog om muligt endnu lettere. Den skal placeres ca. midt imellem routeren og det område man gerne vil forlænge eller forstærke netværket til. Man kan manuelt sætte tingene op, eller man kan bruge den super lette WPS opsætning der følger med.

Når der er strøm til enheden, er det bare at trykke på WPS knappen på extenderen, og inden for tre minutter - gøre det samme på routeren. Herefter foregår alt opsætning automatisk imellem de to enheder, og alle indstillinger som sikkerhed, netværksnavn og kode, er kopieret over på Nighthawk S6X. Så simpelt som det kan være.

Den sidste opsætning af SX10 switchen komplicerede heller ikke ligefrem tingene. Her skal der bare strøm til enheden, og så skal tingene ellers sluttes til. Det sværeste i den opgave, ville være at trække et kabel fra routeren til SX10, hvis man ønsker at dele en internet forbindelse. I mit tilfælde var det kabel allerede trukket, så det var heller ikke noget jeg kom til at svede over.

En af de udfordringer jeg have inden jeg gik i gang med dette projekt, var mit Apple TV i soveværelset, som ikke fik godt signal, og jeg kan med glæde sige at det problem nu er ikke eksisterende efter jeg har fået tilføjet Nighthawk Mesh Exteneren til mit netværk.

Så hvis man har problematiske steder i hjemmet, så kan en løsning være at få en extender enhed som Nighthawk S6X eller S4X. Opsætningen er super let, specielt hvis man har en router der understøtter WPN opsætning.

Selvom tingene umiddelbart ser fornuftige ud med Extender enheden, så vil jeg altså også sige at der er lidt udfordringer i forbindelse med brugen af den. Som jeg var inde på i forbindelse med opsætningen, så fremstår hele netværket som et samlet netværk, og enhederne burde selv vælge den stærkeste forbindelse, men det skete altså ikke altid. Så hvis jeg tog min telefon, og bevægede mig fra stuen til kontoret, så skiftede den ikke altid til exstenderen, og jeg fik derfor ikke automatisk den bedste forbindelse, hvilket også gjorde mine målinger en anelse besværlige at få helt nøjagtige.

Til stationære enheder, som fx mit Apple TV eller min gaming computer, var det som regel ikke det store problem, og i forhold til normalt brug, er det formodentlig heller ikke noget man bemærker. Enhederne skifter som regel efter lidt tid til den stærkere kilde, men der er altså ind imellem ret lang forsinkelse på.

Et sted hvor de nye Nighthawk enheder dog vinder stort er på brugervenligheden. Hele rækken af produkter tog ikke mere end 20 minutter at sætte op. Opsætningen via Nighthawk appen på min smartphone, var noget af det letteste jeg til dato har prøvet, og med WPN opsætningen af extender enhederne, kan det ikke gøres lettere.

Men på trods af hvor let det er at sætte op, så er der stadig et hav af muligheder med DumaOS softwaren på XR500 routeren, og det er også en styrke som i den grad kan være værd at tage med, hvis man gerne vil have fingeren på pulsen i forhold til ens online gaming.

Mulighederne for at have DumaOS kørende på en separat skærm eller computer, og så derfra kunne overvåge forbindelsen mens man spiller, kan være guld værd, hvis man vil sikre sig den bedst mulige forbindelse.

Det er super let at tjekke ting som ping oplysningerne på den server man spiller på, og hvis man skulle opleve at løbe ind i en dårlig server, kan man hurtigt blackliste omtalte, så man ikke ender på den samme dårlige server igen.

QoS mulighederne er også fantastiske, og betyder om muligt endnu mere, når man internt på sit netværk vil sikre sig at ens gaming trafik får højeste prioritet. Slår man Anti bufferbloat funktionen til, er man sikker på at man ikke kommer til at opleve lag, hvis ungerne eller konen kaster sig over Netflix, og det nye afsnit i 4K sluger hele båndbredden når der skal buffes. DumaOS kan automatisk holde øje med om der er gaming trafik på netværket, og sikre gaming en specifik andel af netværket netop for at undgå det.

Men der er også små problemer i programmet. Fx oplevede jeg, at hvis jeg slog Geo Filteret til når jeg ville spille PUBG, så kunne jeg ikke forbinde til spillet. Så der er nogle punkter man skal indstillere mere nøjagtigt for at få til at virke optimalt. Her forsvinder en del af brugervenligheden så.

Man bliver nød til at sætte sig lidt mere ind i tingene, hvis det skal fungere optimalt. Der er heldigvis ret gode guides og hjælpefunktioner indbygget i DumaOS, så man er hjulpet godt på vej.

Selv hvis man skærer alt det væk, så er XR500 stadig en forbandet stærk router. Den kommer ind med en pris på omkring 2000 kr. En fornuftig pris, for ydelsen har været bundsolid under min test og den er super let at have med at gøre. Hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i mulighederne i DumaOS, så er værdien endnu bedre i min verden.

Extender enhederne kommer ind med priser på lige omkring 1000 kr., og det synes jeg også er en fornuftig pris for at sikre sig god dækning i alle hjørner af hjemmet. Det afhjalp helt klart mit problem i lejligheden, og hvis jeg havde haft flere kvadratmeter, havde fordelen uden tvivl været endnu større. Begge kan også uden problemer bruges med andre Wi-FI routere, så man er altså ikke bundet til Netgear eller Nighthaw,k hvis man allerede har noget andet i hustanden

SX10 Switchen er i en lidt anden boldgade, og sigter helt sikkert efter den meget kræsne gamer, som ikke vil gå på kompromis med sit netværk. SX10 kræver at du smider lige omkring 2000 kr. på bordet, og det er altså en betydelig pris for en Switch. Der er nogle fede funktioner i softwaren, men mit bedste bud er, at langt de fleste sagtens kan klare sig med meget mindre.

Så hvis ikke man køber den for at få fingrene i muligheden for de to porte med 10 gigabits hastigheder, så er det i min optik ikke prisen værd. Der findes langt billigere løsninger, som sagtens kan klare de flestes behov for en netværks switch.

Netgears egen S8000 Switch er lillebroren til SX10 og har otte porte og funktionalitet, der burde tilfredsstille de fleste, og alt det til en pris under 1000 kr.

Samlet set så synes jeg, at de nye tilføjelser til Nigthawk familien er rigtig gode. Der er mulighed for at udbygge og tilpasse, som man har behov for. Så selv om SX10 måske er overkill for langt de fleste, er det stadig fedt at se at muligheden er der for den der er på jagt efter noget med understøttelse af 10G hastighederne. Fleksibiliteten i forhold til extender enhederne er også god, hvor S6X er god til power brugeren med udvidede behov, så kan S4X sagtens klare opgaven for dem der bare gerne vil booste Wi-Fi signalet bestemte steder i hjemme.

XR500 routeren er en super solid router med funktionalitet målrettet imod gaming, og der er meget godt at hente her. Mulighederne for administration af sit egen hjemmenetværk, så gaming trafikken altid kommer først, er super god og let at bruge. Kombinerer man så det med DumaOS funktionerne for at overvåge oplysningerne på de servere man spiller på og evt. blackliste dårligere servere, så er man godt på vej til at optimerer oplevelsen, når man spiller online.

Selvom opsætningen af enhederne er SUPER let, så skal man nok indstille sig på at sætte lidt mere tid af til DumaOS, hvis man vil have det optimale presset ud, for det kræver alt andet lige lidt mere at få til at fungerer optimalt. Det betyder dog en del at de fleste af funktionerne er blevet lavet med gaming for øje, og det er rigtig lækkert at se, at Netgear har lavet deres samarbejde med NetDuma udviklerne bag DumaOS.

Så har man overvejet at gå trådløs på netværket derhjemme, så er der altså løsninger som sagtens kan klare opgaven i de nye Nighthawk enheder fra Netgear.