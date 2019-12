AUTHOR : Kenneth aka Ronin2300

2017-05-22

Netgear Nighthawk X10

Netgear sparker døren ind med den nye 802.11ad Wi-Fi standard, der på papiret giver mulighed for hastigheder op til 4,6Gbps. Det lyder som en drøm, og vi kigger naturligvis nærmere på, om fremtiden er landet, eller vi må vente lidt endnu. Læs testen af Nighthawk X10 802.11ad routeren.

Valg router, kan være en jungle, når man vil inddrage en anden router end den ens udbyder bringer for dagen, og der erstor forskel på kvaliteten og de features der er på markedet.

Den teknologiske udvikling hvor flere og flere ting kan eller skal have adgang til nettet, og ikke mindst det massive indtog af mediestreamingstjenester som Netflix, HBO og andre betyder, der de seneste år er kommet stort pres på det trådløse hjemmenetværk efterhånden som meget af vores medieforbrug også sker på tablets, smartphones og andre trådløse enheder.



Det høje antal tilknyttede enheder stiller krav om, at man har en router, der kan klare de mange forbindelser på samme tid, uden at nogen snydes for båndbredde. Teknologier som MU-MIMO, er med til at sikre, at indholdet bliver fordelt til de forskellige enheder på netværket, uden mærkbar ventetid eller lag, og dermed irritation som følge.



Samtidigt vil man jo naturligvis også gerne have en solid dækning i hjemmet, så alle i familien kan bruges deres telefon eller andre enheder i deres eget hjørne af huset.



I dag skal vi se på Nighthawk X 10 fra Netgear, som de selv kalder verdens hurtigste router og som burde være rustet til at klare fremtidens udfordringer. Jeg har haft Nighthawk X10 på besøg et stykke tid nu, så se med i min videoanmeldelse, om det har været en god gæst at have i huset.

Netgear skriver selv følgende: NIGHTHAWK X10 - The World's Fastest Router.

Fastest WiFi meets Fastest CPU:

- (1.7GHz Processor)

- 4 CPU Cores.

- 4x the Capacity.

- PLEX, VR gaming and 4K streaming supported smoothly and reliably on computers and processors, at the same time.

Lovprisningerne har næsten ingen ende, og andre medier skamroser også den nye Nighthawk X 10 fra Netgear. Nu er turen kommet til Tweak.dk sender den en tur gennem vridemaskinen, og giver vores mening til kende.

Specifikationer på Netgear Nighthawk X10

802.11ac Quad-Stream Wave2 WiFi with MU-MIMO—Delivers WiFi to multiple devices simultaneously

60 GHz 802.11ad WiFi—Fastest WiFi interface up to 4.6Gbps† for ultra-high speed downloads and backup

Plex Media Server—All your movie, TV show, music, and photo collections, on the devices you love

Powerful 1.7GHz quad-core processor—Boosts performance for gaming and streaming

Four enhanced dual-band Active antennas with high powered amplifiers—Maximizes range and throughput

Amazon Drive backup— Automatically and securely backup all or part of your USB data to Amazon Drive

Six gigabit Ethernet LAN ports and 10G LAN SFP+ port—Offers rich wired connectivity options

New NETGEAR Up installation app—Easy mobile installation

NEW FEATURE: Works with Amazon Echo®/Alexa™ — Control your home network using voice commands

Open source software available



En af de helt store salgspunkter ved Netgear Nighthawk X10 routeren, er at den ud over det efterhånden velkendte 802.11ac Wi-f'fi på 2,4GHz og 5Ghz båndende, er blevet forsynet med den nye 802.11ad standard, som bruger 60GHz båndet. 802.11ad kan via 60GHz båndet, give teoretiske hastigheder på op til 4,6 gbps, hvilket svarer til 576 MB/s. Til sammenligning rammer 802.11ac 1,7gbps eller lige over 200 MB/s på 5 GHz og 800 mbps eller 100 MB/s på 2,4GHz båndet.



Ved tilføjelsen af 802.11ad så har hastigheden på Netgear Nighthawk X10 routeren altså fået et seriøst spark i røven. Hvis man kan komme op på de annoncerede 4,6gbps, eller over 500MB/s, så begynder man at se hastigheder, hvor selv SSD harddiske i teorien får svært ved at fodre netværket med data hurtigt nok.



Jeg vil lige igen understrege, at det her er teoretiske hastigheder, som producenterne opnår i lukkede testmiljøer, så ude i det fri vil man nok se noget mindre hastigheder, da meget kan påvirke resultatet. Typisk så kan man på en fornuftig router regne med at se ca. halvdelen af den annoncerede hastighed, når man får sin router med hjem og sat ud i det fri.



Ulempen ved den nye hurtige standard er dog, at vi som man også ser, når man går fra 2,4GHz til 5GHz, betaler for den højere hastighed med kortere rækkevidde, og mindre gennemtrængning igennem fx mureværk osv.



Hvis vi kigger på hardware delen, så kalder Netgear som sagt selv deres Netgear Nighthawk X10 for verdens hurtigste router. Den kommer med en 1,7 GHz Quad-Core processor sammen med 1 GB DDR3 RAM og 512 MB Flash lager. Så på hardware fronten har du egentligt en lille computer ud over netværksmulighederne.



Af andre fysiske features ved Netgear Nighthawk X10 routeren, får vi også seks LAN porte, hvor du har mulighed for at kombinerer to for højere hastigheder, hvis du fx har en NAS eller andet der understøtter det. Netgear Nighthawk X10 kommer også med en enkelt 10gbps SFP+ port til en fiberforbindelse, hvis det skal gå virkeligt hurtigt men det kræver igen high-end hardware i den anden ende også. Endeligt får vi to USB 3.0 porte til tilslutning af fx harddiske eller andet, der kan kobles på netværket direkte denne vej.



I det hele taget er Netgear Nighthawk X10 routeren pakket med muligheder, faktisk i en sådan grad, at jeg tænker langt de fleste slet ikke har mulighed, eller for den sags skyld behov for at udnytte det. Det er i den grad en router, der henvender sig til den kræsne og krævende bruger.

Men under alle omstændigheder må man tage hatten af for Netgear og deres Netgear Nighthawk X10 router, for at skubbe til grænserne for udviklingen ved fx også at tage den nye AD standard med på X10 routeren. Pt. kan det faktisk være et problem at finde hardware der kan udnytte det. I forbindelse med testen af Netgear Nighthawk X10, har jeg også modtaget en Acer Travelmate P, som, i hvert fald hvad jeg har kunne komme frem til, stort set er den eneste laptop, der pt. er tilgængelig, der kan udnytte det lynhurtige Wi-Fi på 60GHz båndet.



Som nævnt tidligere, kan man på den nye 802.11ad standard forvente ret kort rækkevidde. Min test viste, det i høj grad var tilfældet. Ønsker man at bruge det nye netværk, så skal man regne med afstande under 10 m, og helst med en direkte synslinje til routeren. Selv små forhindringer imellem computeren og Netgear Nighthawk X10, som bare den låge der er på skabet, hvor jeg havde X10 stående, kan være nok til at sluge en stor del af signalet.



Desværre viste overførselshastighederne ikke det store fremskridt, som jeg gerne havde set. Både min stationære computer, der var tilsluttet med kabel og computeren på 802.11ac på 5GHz, oplevede højere overførselshastigheder fra min NAS.



Meget af det kan uden tvivl skyldes, at det stadig er ny teknologi, og der stadig er meget udvikling og optimering i vente, før vi får bedre udnyttelse. Dette kombineret med, at der stort set heller ikke er noget hardware på markedet, der kan tilsluttes 802.11ad, betyder, som jeg ser det, at det ikke bør veje ret meget i overvejelserne, når man overvejer at købe ny router. Hvis man vil være fremtidssikret, end den grad det nu kan lade sig gøre med computer-udstyr, så er Nighthawk X10 dog en af de eneste routere på markedet, der pt. giver os muligheden for at snuse til det nye.



På det mere alm. 802.11ac netværk, så var det dog en anden ting og her leverede Netgear Nighthawk X10 routeren solid ydelse på både 2,4 og 5 GHz. Jeg havde fuld dækning i hvert et hjørne af min lejlighed, og selv op til to etager under routeren, var der stadig brugbar forbindelse. Bevægede jeg mig uden for i gaden, kunne jeg næsten række til nabogaden omkring 50 m væk, og stadig havde brugbar adgang til netværket.



På mediefronten lykkedes det mig heller ikke at tvinge Netgear Nighthawk X10 i knæ. Jeg hev alle de trådløse enheder frem, som jeg havde mulighed for, og satte dem alle til at streame indhold via det trådløse netværk. Det blev til to laptops med hver deres 4K YouTube stream, en iPad der streamede HBO, en iPhone der streamede Netflix, en Huawei P10 der streamede YouTube, og en Amazon Echo Dot, der streamede musik fra Spotify.



Selv med den belastning, var der ingen af enhederne, der oplevede problemer med indholdet, som da det først var i gang blev afspillet uden problemer. Her kommer MU-MIMO teknologien virkelig ind og gør sit arbejde godt, og jeg regner med, at jeg løber tør for internet båndbredde, før jeg oplever at X10 routeren vil have svært ved at sende indholdet ud til mine enheder. Stort plus til Netgear.



Konklusion:



Netgear leverer med Nighthawk X10 et monster af en router, som i mit tilfælde har været en massiv opgradering i forhold til mit tidligere netværk. Den har ikke været til at tvinge i knæ med mine medie tests, og rækkevidden har også imponeret.



Det er dog en router til en krævende og kræsne burger, der lander med en pris på lige under 3200 kr. Det er bestemt i den høje ende, men hvis man har planer om at gøre brug af nogen af de solide ekstra features, der er på X10 med muligheden for link aggregation eller 10Gbps fiber forbindelsen, og samtidigt gerne vil være first mover på den nye 802.11ad standart, så kan prisen godt retfærdiggøres men til den alm. bruger er X10 nok lidt overkill.



Godt:

Fantastisk rækkevidde

Solide medie egenskaber

Mulighed for indbygget Plex server

Overskuelig software og hurtig opsætning



Knap så godt:

802.11ad er endnu ikke specielt brugbart

X10 er en STOR router så sørg for at have pladsen



Conclusion:



Netgear gives us a monster of a router with the Nighthawk X10 and in my case it was a massive upgrade from my previous network. I wasn’t able to bring it to it’s knees during my media tests and the range of the network was impressive.



It is however a router for the demanding power user and comes in with a price just under 3200 DKK. That’s in the high end but if you plan to make use of some of the solid extra features that the X10 offers like the link aggregation option or the 10Gbps fiber connection and want to be a first mover on the new 802.11ad standard the price is more reasonable. But for the average user the X10 is most likely overkill.



Good:

Fantastic range

Solid media capabilities

Build in Plex server

Easy to use software and fast setup



Not so good:

802.11ad is not very useable at present stage

The X10 in a LARGE router so make sure you have the room