PUBLISHED : 2017-12-08 13:14:03

Razer Portal Gaming Wireless Router klar fra Q1 2018

Razer lover det er slut med screen tearing og buffering med deres nye Portal Gaming Wireless Router, og så kommer den nye router i et meget anderledes Razer design end vi normalt kender producenten på.

Dermed er opskriften lagt for smooth online gaming selvom du er koblet på via trådløst forbindelse

Den nye Portal Wi-Fi router, er designet af folkene bag Razer and Ignition Design Labs, og målet har været klart fra dag et, at kunne tilbyde en trådløs router, som kan stå på mål for nutidens krav inden for online gaming.



Razer Portal wireless router sendes i handlen fra Q1 2017 med en pris på €170.



Razers Co-Founder og CEO, Min-Liang Tan forklarer følgende:



Razer continually transforms categories to redefine the meaning of ‘ultimate performance. Now we’re elevating Wi-Fi to meet that standard. It’s vital to creating the best gaming and entertainment experiences for our fans all over the world.



Terry Ngo, CEO hos Ignition Design Labs tilføjer:



As engineers, we’re passionate about technology and beautiful design. We’ve built high-performance Wi-Fi solutions for some of the most iconic names in consumer electronics. We’re thrilled now to be partnering with Razer to transform Wi-Fi networking into a competition-beating advantage for the world’s foremost gaming and entertainment ecosystem.

Razer gaming wireless router byder på følgende features:



– Patented congestion-busting technologies enabling fastest speeds and lowest latency, critical for the best gaming experiences

– FastLanes Simultaneous Multi-Channel DFS technology enables your devices to operate in exclusive radar-protected channels avoiding unreliable & slow WiFi in peak hours

– SmartLanes Intelligent Active Traffic and Interference Avoidance technology steers your devices to uncrowded, clean, fast channels

– Latest Generation Quad-Stream 802.11ac with Wave-2 MU-MIMO providing powerful Gigabit connectivity for advanced mobile and gaming devices

– Advanced QoS (quality of service) management prioritizes gaming traffic for optimum speed and latency

– Mesh 2.0 establishes a blanket of fast, ultra-reliable WiFi coverage for homes up to 6,000 sq. ft. using just two Portal units (where other competitors require three units or more)

– WiFi AutoPilot adaptive roaming technology steers high bandwidth client devices to the fastest channel and the closest mesh node for optimum performance