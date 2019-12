AUTHOR :

Razer Sila er en router designet til gamers

Der findes et hav af router produkter på markedet, som spænder fra prisbillige routere til den almene forbruger, og op til professionelle routere til store globale virksomheder, hvor prisskiltet er i en helt anden boldgade og dertilhørende ønsker og krav.

Hertil kommer en lille nicheproduktion, som er specielt fremstillet til andre segmenter som f.eks. gaming. Her har vi især set aktører som Linksys, Netgear og TP-Link, som på kontinuerlig basis sender nye gaming-minded routere på markedet.

Nu melder en ny producent sig på banen, som vi normalt kender fra et område som gamer headset, gaming tastaturer, gamer mus m.v. og sågar en gaming smartphone. Der er naturligvis tale om Razer, som dermed udvider produktporteføljen med en dedikeret gaming router navngivet Razer Sila.

Razer Sila kan naturligvis også benyttes til andet end gaming, men features som Razer FasTrack og Multi-Channel ZeroWait DFS teknologier, viser uomtvistelig vi har at gøre med en router aimet efter gaming. Razer forklarer selv i deres pressemeddelse fokus har været på at nedbringe latency til glæde for alle under heftig online gaming.



Sila er ligeledes i stand til at håndtere mesh networking, hvor muligheden for at koble flere enheder sammen er tilstede.



Razer Sila kommer i handlen fra 3 oktober 2018 til en vejledende pris på $250.



