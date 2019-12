AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-04-06 10:26:09

Så er YouTube TV lanceret – sådan melder du dig til

Drømmer du om alternativer til de danske TV udbydere og deres uhyrlige priser, så er hjælper måske inden for rækkevidde. YouTube TV er officielt lanceret i USA, og mon ikke det er et spørgsmål om tid inden vi ser det i andre lande inkl Danmark.

Allerede tilbage i februar proklamerede YouTube deres TV service til glæde for mange.

Dermed satte de konkurrence i gang over for aktører som Sling og DirecTV Now på det amerikanske marked ved at tilbyde forbrugerne en billigere service end hidtil, og et mere innovativt koncept kontra amerikanernes kabelløsninger. Nu er det så fra dagsdato muligt at benytte deres nye YouTube TV tjeneste.



YouTube TV er prissat til $35, og retur får man adgang til over 50 netværk med ubegrænset “cloud DVR” indhold, og mere er allerede på vej ifølge YouTube. Her til kan op til 6 personer i husstanden benytte sig af denne service uden det koster ekstra, som vi kender fra flere udbydere i Danmark.

YouTube TV har også gjort tilmeldingen ret simple. Hop ind på tv.youtube.com, hvor man mødes af et banner der viser en “sign up for more information” side.



Som det er pt, så er det KUN ”overthere” der har muligheden, og selv amerikanerne er begrænset i denne spænde op start, da det kun udbydes til New York, Los Angeles, San Francisco Bay Area, Chicago og Philadelphia i første omgang.



Der er stadig ingen informationer omkring, hvornår denne YouTube TV tjeneste rammer os uden for det amerikanske marked, men vi håber de finder ud af der også bor mennesker andre steder med interesse.