PUBLISHED : 2019-03-07 09:04:32

TP-Link lancerer sine første Wi-Fi 6-routere i Norden

TP-Link, sender nu sine første to Wi-Fi 6-routere - Archer AX6000 og gamingrouteren Archer AX11000 - på markedet i Norden.

TP-Link, sender nu sine første to Wi-Fi 6-routere - Archer AX6000 og gamingrouteren Archer AX11000 - på markedet i Norden. Begge routere kommer med den nyeste netværksstandard (den såkaldte 802.11ax Wi-Fi-teknologi) og understøtter MU-MIMO i både download og upload, OFDMA-teknologi samt 1024QAM. Derved forbedrer Archer AX6000 og Archer AX11000 både netværkskapaciteten og -effektiviteten betragteligt.

I løbet af de seneste år er antallet af WLAN-kompatible enheder steget markant - og udviklingen fortsætter. I 2025 forventes der at være knap 40 milliarder personlige smartenheder og 100 milliarder internetforbindelser verden over. Det stiller krav til fremtidens netværk, der skal være i stand til både at klare et enormt pres fra mange enheder samt en øget datatrafik. Den revolutionerende Wi-Fi-standard IEEE 802.11ax (også kaldet Wi-Fi 6-teknologi) imødekommer netop den udfordring. Den forbedrer effektiviteten betragteligt - særligt i spidsbelastede situationer - og lever op til behovet for ekstra høj netværkskapacitet.

Hurtigere end nogensinde før

Archer AX6000 er navnet på den første TP-Link-router, der benytter den nye netværksstandard. Takket være kombinationen af Wi-Fi 6-teknologi, 1024QAM-teknologi, HT160 samt et fire gange længere OFDM-symbol, tager Archer AX600 Wi-Fi-ydeevnen til et helt nyt niveau. Den er hurtigere end nogensinde før - nøjagtig 2.8 gange hurtigere end en 802.11ac-router - og leverer hastigheder på op til 1148 Mbps på 2.4GHz-båndet og 4804 Mbps på 5GHz-båndet.

Udover øget hastighed, optimerer Archer AX6000 alle detaljerne i netværksforbindelsen for på den måde at sikre en markant bedre forbindelse.



Kombinationen af OFDMA- og MU-MIMO-teknologier (herunder upload og download) gør, at routeren både leverer forbedret netværkskapacitet og fire gange højere gennemløb på tidspunkter, hvor nettet er spidsbelastet. Derudover reducerer såkaldt BSS Color-teknologi interferens mellem forskellige routere, så man på den måde opnår en jævn og stabil forbindelse.

Archer AX6000 er udstyret med en 2.5Gigabit WAN-port, der booster hastigheden, samt otte Gigabit LAN-porte, som gør det muligt at have flere kablede forbindelser. Archer AX6000 har desuden otte såkaldte high gain-antenner, der skal sikre et stærkere signal, så man opnår dækning i alle hjemmets hjørner. I hjertet af Archer AX6000 finder man en ekstrem kraftfuld 1.8GHz 64-bit quad-core-processor, tre co-processors og 1GB RAM, der tilsammen udgør netværkets stærke kerne.

Markedets sikreste router

Høj sikkerhed på hjemmenetværket har aldrig været vigtigere, og Archer AX6000 hører til blandt markedets mest sikre routere. Den kommer med TP-Links omfattende sikkerhedspakke TP-Link Home Care, som drives af Trend MicroTM, med antivirus, forældrekontrol og QoS. Det gør nettet sikkert for hele familien, beskytter private data og sikrer netværket mod uønsket indtrængen. Sikkerhedsdatabasen opdateres automatisk*, så netværket løbende er beskyttet mod nye cyber-trusler.



Godt nyt til gamere: verdens hurtigste gamingrouter

Sammen med Archer AX6000 lancerer TP-Link også Archer AX11000 - verdens hurtigste gaming router! En kombination af Wi-Fi 6-features og tre bånd giver hidtil usete hastigheder på op til 11000 Mbps. Ét af routerens tre bånd er dedikeret til gaming, mens de øvrige to sikrer høje internethastigheder til resten af hjemmet. Takket være banebrydende hardware og software er routeren skabt til at give den optimale gaming-oplevelse. Den skiller sig via sit spektakulære design ud fra mange andre gamingroutere på markedet: de røde og sorte farver kombineret med otte high-gain-antenner giver associationer til flammer i brand, og er tænkt som et symbol på evnen til at vinde.

Archer AX11000 er designet specifikt til gaming, og derfor garanterer routerens servicekvalitet (QoS) optimal performance til netop spilaktivitet. Ved at skifte til 'gaming mode' i routerens QoS-indstillinger, prioriterer Archer AX11000 automatisk gaming-enheder. Udover 'gaming mode' kan man tildele udvalgte enheder særlig høj prioritet og på den måde undgå, at andre enheder forringer ydeevnen, mens man spiller. Der er også mulighed for - via en indbygget VPN - at øge hastigheden specifikt ved gaming og andre onlineaktiviteter.



Hvis man foretrækker kablet forbindelse til gaming, giver Archer AX11000 også rig mulighed for det. En 2.5Gigabit WAN-port sørger for optimal hastighed, mens det via otte Gigabit Ethernet-porte er muligt at opnå kablet forbindelse. Desuden kan to LAN-porte kobles sammen, så man på den måde fordobler hastigheder fra 1 Gbps til 2 Gbps via såkaldt Link Aggregation.

Ligesom Archer AX6000, kommer AX11000 med TP-Links Home Care.

Nem opsætning via app

Begge de nye routere er nemme at sætte op og anvende. Via appen Tether får man hjælp til konfigurationen, og Bluetooth-integration sikrer, så man på bare få minutter kan sætte netværket op. Archer AX6000 og Archer AX11000 er begge kompatible med Alexa og IFTTT, så de kan fungere som kernen i "det smarte hjem" for en endnu mere intelligent hverdag.



Pris og tilgængelighed

Archer AX6000 forventes i handlen i slutningen af marts 2019 til en vejledende udsalgspris på 2599 kr. AX11000 bliver tilgængelig i maj/juni.



Nøglefunktioner - Archer AX6000



• Imponerende høj hastighed på op til 5952 Mbps: 4804 Mbps på 5GHz-båndet og 1148 på 2.4GHz-båndet

• OFDMA og MU-MIMO (både upload og download) forbedrer gennemløbet, så det er 4 gange højere end i en 801.11ac-router

• 1.8GHz 64-bit quad-core CPU, tre co-processore og 1 GB RAM

• 2.5Gigabit WAN-port booster hastigheden, og otte Gigabit LAN-porte giver mulighed for flere kablede forbindelser

• TypeA USB og TypeC USB 3.0 porte gør det muligt at dele filer ved ekstrem høj hastighed

• Omfattet af TP-Link HomeCare

• Understøtter Alexa og IFTTT, så routeren kan fungere som kernen i "det smarte hjem"

• Band Steering og Airtime Fairness gør netværksforbindelsen mere effektiv

• Link Aggregation gør det muligt at kombinere 2 separate LAN-porte for hastigheder på op til 2Gbps

• Nem opsætning via Bluetooth

Nøglefunktioner - Archer AX11000

• Hidtil uset hastighed på op til 11000 Mbps: 2x4804 Mbps på 5GHz-båndet og 1148 på 2.4GHz-båndet

• OFDMA, DL og UL samt MU-MIMO-teknologi maksimerer netværket til multiplayer gaming

• 1.8GHz 64-bit quad-core CPU, tre co-processorer, 1GB RAM samt 512M Flash gør routeren mere kraftfuld end nogensinde før

• QoS prioriterer gamingenheder, så man opnår optimal ydeevne ved spil

• "Best-in-class" VPN-adgang inklusive VPN-server og VPN-client

• RangeBoost og Beamforming-teknologi optimerer Wi-Fi performance

• 2.5Gigabit WAN-port booster hastigheden og otte Gigabit LAN-porte giver mulighed for flere kablede forbindelser

• TypeA USB og TypeC USB 3.0 porte gør det muligt at dele filer ved ekstrem høj hastighed

• Omfattet af TP-Link HomeCare

• Understøtter Alexa og IFTTT, så routeren kan fungere som kernen i "det smarte hjem"

• Band Steering og Airtime Fairness gør netværksforbindelsen mere effektiv

• Link Aggregation gør det muligt at kombinere 2 separate LAN-porte for hastigheder på op til 2Gbps

• Nem opsætning via Bluetooth

• Spektakulært design med kraftfuldt kølesystem



Baggrund - hvad er den nye Wi-Fi6 -standard ?

Navnet Wi-Fi 6 er en forkortelse for næste generation af Wi-Fi-standard: 802.11ax. Den er arvtager til Wi-Fi 802.11ac. Det er dermed den nyeste standard, og den fungerer sammen med tidligere Wi-Fi-versioner. Wi-Fi 6-standarden understøtter et bredt udvalg af nye funktioner, der skal sikre endnu højere datarates, herunder forbedret kapacitet og ydeevne i miljøer med mange opkoblede enheder samt bedre strømeffektivitet.

