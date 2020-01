AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-02 09:34:00

TP-Link Deco M5 Mesh Wi-Fi Router

Mesh Wi-Fi systemer har typisk været en dyr affære primært brugt på skoler, arbejdspladser og lign. men nu er TP-Link på banen med en løsning til hjemmet. Deco M5, er mest af at beskrevet som en alt-i-een løsning, som har til formål at gøre det trådløse signal i hjemmet bedre. Om det løser opgaven finder du svaret på i testen af TP-Link Deco M5.

Især trådløs dækning, kan for mange været a living nightmare i såvel det private hjem, men bestemt også i vorksomheder, hvor kontakt til Internettet er et must. Der findes et hav af potentielle løsninger, som hver især har deres egne fordele og ulemper. Mange vælger det man i daglig tale kalder for en traditionel Wi-Fi-extender (netværksudvider), mwn i samme omgang skal vi også nævne Mesh teknologien, som er en del af dagens og årets første test på Tweak.dk

TP-Link har med deres Deco M5 lanceret deres første Mesh Wi-Fi løsning på det danske marked. Vi har haft sættet med tre enheder forbi til test og givet det et skud.

TP-Link skriver blandt andet:

Average routers are designed to send Wi-Fi in all directions but don’t always reach every room. Range extenders improve coverage but create multiple networks for you to navigate.

Deco M5 uses several units working together to replace your router and create seamless Wi-Fi in every room. Each Deco mesh router can work independently to cover up to 1,500 sq. ft. and three units



working together deliver up to 4,500 sq. ft. of fast Wi-Fi. For even more coverage, you can use

up to 10 Deco units on a single network.



Se med på YouTube for vores gennemgang af Deco M5 systemet.







I langt de fleste hjem stammer den trådløse forbindelse fra et punkt i huset, ved hjælp af en enkelt Wi-Fi router. Alt efter hvilken router det er, og hvor meget plads man har, så kan man være heldig at det er nok, men ret ofte er det ikke tilfældet, og man vil opleve områder i hjemme med dårlig dækning eller døde zoner helt uden internet adgang.

En løsning har været enten at købe en stor og kraftig router, der kan nå ud i alle kroge af hjemmet, eller alternativt købe en Wi-Fi ekstender, der kan dække nogen af de problematiske områder. De løsninger kan være dyre og/eller besværlige at få til at fungerer optimalt.



En anden løsning er et Mesh Wi-Fi setup, som typisk er den slags løsninger der bruges i større sammenhænge som skoler, arbejdsplader og andet. Den løsning har dog typisk været forbundet med en meget høj pris. Der er dog ikke helt tilfældet nu med TP-Links Deco.



Med i pakken får vi tre Deco enheder, som alle sammen er ens, strømadaptere til enhederne og et enkelt netværkskabel. Det eneste der ellers er med i pakken, er den korte manual, som er kogt ned til en henvisning til at hente Deco appen, som herefter vil forklare opsætningen.



Hvis vi tager et kig på enhederne inden vi når så langt, så er de som sagt alle sammen ens og er ca. på størrelse med en typisk røgalarm. De har et diskret og afdæmpet design i stilfuld hvid plast med en enkelt lysdiode centralt i toppen, så de burde være til at få passet fint ind i de fleste hjem, uden at stikke for meget ud, eller kræver kone-godkendelse.



På bagsiden er der to netværkskporte og et enkelt USB C stik, som bruges til strømmen og så er der faktisk ikke mere gemt. Så altså ingen mulighed for tilslutning af USB enheder eller en masse kablede enheder.



Hvis vi dykker ned under overfalden, så er der naturligvis lidt mere at komme efter. Hver enhed har fire indbyggede antenner til signalet, En Quad Core CPU, to LAN porte til kablede forbindelser og Bluetooth 4.2, som bruges til opsætningen af systemet, som jeg kommer ind på om lidt.

Systemet består af et Dual Band AC1300, som altså tilbyder både 2,4 og 5 GHz bånd at arbejde med, og teoretiske max hastigheder på 450 Mbps på 2,4 GHz båndet og 867 Mbps på 5 GHz båndet. Men her er det vigtigt at understrege, at det er teoretiske hastigheder, da man typisk aldrig vil opnå dem i den virkelige verden. Hvis vi lander omkring halvdelen, er det forventeligt.



Opsætningen er noget af det mest enkle, jeg har prøvet i forbindelse med netværk. Helt som den lille folder i pakken angiver, så foregår alt opsætning igennem Deco appen. Så det er det bare at finde en af Deco enhederne frem, koble den til strøm via UBS C stikket og koble den til dit modem via det inkluderede netværkskabel.



Når enheden er klar, kan den findes via appen, og herefter er det bare at følge anvisningerne i appen for oprettelse af netværk, kode osv. Man kan angive, hvor enheden befinder sig for at have et bedre overblik over dem senere. Når den første er tilføjet, så kan man ellers tilføje de andre enheder efter samme opskrift.



På den her måde taler de tre enheder sammen trådløst, og danner sammen et fælles netværk med samme navn og netværkskode. Så når du logger på fra f.eks. din smartphone eller bærbare computer, fremgår det hele kun som et enkelt netværk du skal logge på, og du mærker aldrig det automatiske skift i M5 systemet.



Ud over at stå for selve opsætningen af netværket, så giver appen også en lang række muligheder for at indstille og administrere netværket efterfølgende. Fra Deco appen er det muligt hurtigt at ændre navn og kode på netværket, og holde øje med hvilke enheder der er forbundet og holde øje med deres trafik. Man kan også indstille mere avancerede ting, som port forwarding og lign. direkte fra appen. Appen findes til både Android og iOS.



Under Home Care er der indbygget mulighed for at styre de tilsluttede enheders adgang til internettet.



Det er muligt at opsætte forskellige profiler, som kan dække enheder eller familiemedlemmer, og kan opsætte regler for, hvor meget de må være på nettet, hvilke typer indhold de må se og slukke for internettet i bestemte perioder, så man f.eks.kan sørge for at ungerne husker at få sovet.

I Home Care er der også indbygget beskyttelse, der både beskytter mod angreb ude fra og dermed sikre alle enheder på netværket. Der bliver dog også scannet internet på netværket for mistænkelig adfærd, så hvis man skulle have fået en vira med fra et andet netværk, så kan systemet afskære den inficerede enhed fra resten af netværket for at undgå tingene spreder sig.



Jeg er imponeret over, hvor mange muligheder TP-Link har fået med i appen, og stadig har holdt det let og overskueligt. Brugen af de forskellige muligheder, er for mig gået uden problemer, og de fleste ting giver sig selv ret hurtigt, når man sidder med appen foran sig.



Nu kan god software naturligvis ikke stå alene, så jeg har naturligvis også testet den egentlige ydelse på det nye setup. Til sammenligning har jeg den Netgear Nighthawk X10 Router, som jeg har testet tidligere her på kanalen. Det er en svær modstander, da det et en kraftig high end router, men den er også omkring 1000 kr dyrere end Deco sættet, og så er den bundet til kun et enkelt sendested i lejligheden.



Både Deco og Nighthawk giver mulighed for 2,4GHz og 5GHz båndene, men hvor man selv skal vælge hvilket af dem man tilslutter på Nighthawken, så burde Deco automatisk den for os som har den stærkeste forbindelse.



Testen er foretaget med Nighthawk X10 placeret centralt i lejligheden i et lille server skab i stuen. Deco systemet er opsat med en enhed samme sted som Nighthawk routeren, og så en placeret i de fjerne hjørner af lejligheden, i henholdsvis køkkenet og kontoret.



Spring ind i YouTube videoen herover, for at se benchmark resultaterne.



Pris:

I skrivende stund koster Deco M5 sættet med tre enheder kan pt. findes online til lige under 2000 kr. Hvis man vil, er det også muligt, at købe enhederne for sig selv til omkring 700 kr.

Det er tid til at konkludere´.



Konklusion:



Min tid med TP-Links Deco M5 system har været en sand fornøjelse. Det er uden tvivl det mest brugervenlige system jeg har arbejdet med til dato, men indeholder på trods af det mange spændende og brugbare muligheder. Meget af det er naturligvis båret af den utrolig veldesignet app som holder tingene let overskuelige og tilgængelige.



I min test var Deco oppe imod en stærk modstander, i form af Nighthawk X10 routeren fra Netgear, som er en kraftig high-end router, men som dog er bundet til kun at have et sendepunkt at gøre godt med.



I rå ydelse kan Deco ikke måle sig her, men fordelen er de flere sendepunkter og kommer vi ud i yderpunkterne i lejligheden, så kunne Deco sagtens tage kampen op med Nighthawk X10, og ser vi på den samlede rækkevidde, bliver Nighthawk X10 efterladt bagude.



Hvor Deco vinder på rækkevide og brugervenlighed, taber den dog på muligheder for avancerede funktioner. Der er ingen mulighed for at styre tingene helt ned i detaljen, og alt skal foregå igennem appen, for der er ikke noget browserinterface, som vi kender det fra de fleste routere. Der er heller ikke mulighed for at tilslutte USB enheder til netværkslager, eller andet så på den front kommer Deco til kort, hvis vi sammenligner med en router som Nighthawk X10. Jeg ser dem dog ikke umiddelbart, som værende i samme kategori. Nighthawk koster trods alt omkring 1000 kr. mere, og Deco henvnder sig til den mere gennemsnitlige bruger med et behov derefter. Til de mere avancerede ting har TP-Link andre alternativer.



Godt:

Super let opsætning

God mulighed for administration af netværket

God dækning og fornuftige hastigheder



Knap så godt:

Begrænsede avancerede muligheder

Ingen tilslutning af eksternt USB udstyr