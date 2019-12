AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-07 10:11:57

Telia og Telenors fælles mobilnetværk henter ny direktør

Telia og Telenors fælles mobilnetværk får ny direktør med omfattende erfaring fra telebranchen. Henrik Brogaard tiltræder som administrerende direktør den 18. marts 2019

Pressemeddelelse

Telia og Telenors fælles mobilnetværk får ny direktør med omfattende erfaring fra telebranchen. Henrik Brogaard tiltræder som administrerende direktør den 18. marts 2019 og får ansvaret for at drive, udvikle og fremtidssikre Danmarks største og mest benyttede mobilnetværk.



Samlet set har Henrik Brogaard mere end 20 års erfaring fra telebranchen, hvor han blandt andet har haft internationale lederroller i Nokia og Eriksson. Han kommer fra en stilling som Managing Director i fintech-virksomheden Bancore.



”Med Henrik Brogaard får Telia og Telenors netværk en erfaren telekommunikationskapacitet i direktørstolen. Han har en stærk forretningsforståelse, gode samarbejdsevner og en dyb forståelse af branchen. Jeg ser frem til godt samarbejde med Henrik om den fortsatte udvikling af Danmarks største og mest benyttede mobilnetværk”, udtaler Telias teknologidirektør i Danmark, Henrik Kofod.



Georg Svendsen, teknisk direktør i Telenor, supplerer:



”Vi er i øjeblikket i gang med at fremtidssikre det fælles Telenor og Telia-netværk med nye teknologier. Vi har implementeret vores nye IoT-netværk, og som ansvarlig for aktiviteterne i Telenor og Telias fælles Radio Access Netværk, får Henrik Brogaard en central rolle i forbindelse med eksekveringen af Danmarks første livetest af 5G-mobilteknologi i løbet af 2. kvartal 2019”.



Om sin nye rolle siger Henrik Brogaard:

”Jeg glæder mig til at arbejde med udviklingen af Telias og Telenors netværk, og medvirke til at introducere nye teknologier og muligheder til de to teleselskabers 3,5 millioner mobilbrugere og kunder. Danmark er blandt de førende 4G-lande i verden. Og den avancerede teknologi, som vi råder over i dag, rummer fortsat stort potentiale på vejen mod fremtidens 5G-mobilnetværk”

Henrik Brogaards CV



• 2018-2019 Bancore Platforms: Managing Director

• 2014-2018 Ericsson: VP and Head of Customer Unit Nordics & Baltics

• 2012-2014 TDC: Account Executive

• 2000-2012 Nokia: Senest VP & Director of Sales (Indonesia) tidligere Account Director (Indonesia), General Manager (Singapore), Sales Manager (APAC, Singapore) og Account Manager (2000-2012)

• 1997-2000 RFS - Radio Frequency Systems: Global Account Manager

• 1989-1996 Arrow Electronics: Product Manager

Billede & Kilde

Telia