AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-03 14:10

D-Link Wi-Fi 6 mesh router klar til CES 2020

D-Link vil på dette års CES 2020 fremvise deres nye trådløse mesh-routere, hvoriblandt de nye Smart AX5400 Mesh WiFi 6 Router lanceres, der tilbyder en 5,4 Gbps trådløse båndbredde oven på sine fire Ethernet-stik og to USB-porte.





Der er endnu ingen specifikationer blevet frigivet af D-Link på nuværende tidspunkt, men routeren understøtter WPA3-kryptering såvel som kompatibilitet med Alexa, Google Assistant og IFTTT og vil blive prissat til $ 280.

D-Link tilbyder også mere prisoverkommelige alternativer i form af AX1500 til $ 120, AX1800 for $ 140 og AX2400 til $ 160.

“You can also expect the Covr family of mesh routers to get a $270 AX1800 Whole Home Mesh System in the second quarter of the year alongside a $130 AX1800 range extender that can fill in gaps” fortæller Engadget.

Fra producentens side forlyder det:

“Enjoy faster, better wireless internet, and get the most out of your Smart Home with the right device at its core. Is your home router struggling to keep up with you? Enjoy the fastest speeds and whole home signal ranges with our iconic, pioneering D-Link routers. Get more from your WiFi. Experience the fastest gaming and video streaming speeds. Get your home WiFi ready for tomorrow’s technology, today.”





Source & Image credit:

D-Link