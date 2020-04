AUTHOR :

Her er den nye Google Chromecast

Uden den store ”fuzz” fra Google’s egen side, forlyder det Google planlægger en opdateringen af Google Chromecast inden for nær fremtid.

Nu er der sluppet billeder ud, som kunne tyde på er et produktbillede af næste generation Google Chromecast. Billedet stammer fra Redditor bruger, GroveStreeHomie, som bestilte en Google Chromecast via Best Buy, og til hans store overraskelse, har de udsendt en endnu ikke udgivet Google Chromecast enhed. Produktet han fik udleveret var stemplet med ”Release date: 9th of October”, så i stedet for en allerede eksisterende Chrome, fik han altså udleveret state of the art Google Chromecast forud for tid.



De officielle specifikationer stadig ikke annonceret, men den opdaterede Google Chromecast, kommer med flere designændringer.



