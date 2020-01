AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-27 15:22

Rusland hævder at have afprøvet sit eget internet

Internettet er designet til at være et åbent rum for alle, ikke kontrolleret af en bestemt nation eller regering. På trods af dette har mange regeringer over hele verden forsøgt at censurere det i et eller andet omfang ved at begrænse, hvilken slags indhold der er tilladt at blive vist i deres land.





Det fungerer vel og mærke altid, da ændring af DNS eller brug af en VPN let kan omgå restriktioner. Nu mener Rusland, at de måske har fundet løsningen - ved at oprette sit eget internet. Ifølge en rapport fra BBC har Rusland tilsyneladende med succes testet sit eget internet.

Hvad betyder det? Grundlæggende ved at oprette sit eget internet, vil det begrænse de punkter, hvorpå det vil oprette forbindelse til resten af internettet rundt om i verden, hvorpå det vil give regeringen mere kontrol over, hvilken form for indhold deres borgere kan få adgang til.

Ifølge Ruslands kommunikationsministerium bemærkede brugerne, som var en del af testen ingen ændringer under testperioden.

“The Russian government has run into technical challenges in the past when trying to increase online control, such as its largely unsuccessful efforts to block Russians from accessing encrypted messaging app Telegram. Without more information about this test though, it’s hard to assess exactly how far Russia has progressed in the path towards an isolatable domestic internet.” fortæller Justin Sherman i et interview med BBC.





