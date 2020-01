AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-06 19:21

Vores trådløse signal bliver lynende hurtig med AI

Hvad der omtales som ”Killer Intelligence Engine”, vil nu inddrage AI i vores Wi-Fi signal for at gøre det bedre og ikke mindre hurtigere. Wi-Fi på flere populære enheder bliver nu stærkere og hurtigere takket være kunstig intelligens.





Rivet Networks inkorporerer nu Killer Intelligence Engine og kunstig intelligens til at fremskaffe stærkere og hurtigere Wi-Fi forbindelser i flere af markedets populære enheder. Rivet Networks har under CES 2020 annonceret, at AI vil inddrages som et led i at vil gavne vores trådløse signal. Det er endnu ikke oplyst hvilke OEM'er der understøtter det på på nuværende tidspunkt.

AI-delen i Killer Intelligence Engine benytter sig af tre vigtige områder til at forbedre Wi-Fi signalets styrke og hastighed. For det første overvåger Smart Access Point Selection Technology og AI alle tilgængelige access point. Herefter kan der skiftes til ethvert access point med en højere score for hele tiden at have bedst tænkelige signal – lidt som vi allerede kender det fra mesh netværk. Rivet Networks oplyser, at dette kan reducere latenstid med op til 50 procent.

For det andet sammenligner Killer Intelligence Engine netværkskapaciteter og en pc's muligheder for at sikre, at de er tilgængelige. Herefter anbefaler Killer Intelligence Engine de tilknyttede netværk, hvor brugere skal kobles på.

Endelig bruger Killer Intelligence Engine ligeledes af andre Killer-teknologier. For eksempel fungerer det med Killer DoubleShot Pro til at evaluere status for hver Killer-interface for at sikre, at den bedste netværksforbindelse konstant er tilgængelig. Det fungerer også med Killer Prioritization Engine til overvåge status i hele dit Wi-Fi-miljø.

Denne mangesidede tilgang til dit trådlåse signal, hjælper folk med at have den hurtigste og stærkeste Wi-Fi forbindelse muligt. Rivet Networks skriver selv:

"The Killer Intelligence Engine can deliver better performance in almost all network environments. If a user only has access to a single access point, then the Killer Intelligence Engine will ensure the user is connected to the best band. If the user has multiple access points available (which could be at home, at work, or in public places such as airports), then the Killer Intelligence Engine will evaluate all of the different access points and put the user on the best band of the best access point."

Hvorvidt denne løsning er bedre end allerede eksisterende mesh-løsninger, skal være usagt, men fra vores synspunkt, er teknologien meget ens.





