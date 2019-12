AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-08-24 10:14:00

Puro 6.000 mAh og 9.000 mAh powerbanks

Vi skal i dag se på to powerbanks fra Puro, med en lovet kapacitet på henholdsvis 6.000 mAh og 9.000 mAh. Vi har testet de to powerbanks og set om de holder hvad de lover. Læs med i testen, for at se hvad resultatet bliver.

I dagens test ser vi på to powerbanks, som vi har haft på testbænken det sidste stykke tid. Begge er fra det samme firma, nemlig Puro. Den ene har en opgivet kapacitet på 9.000 mAh, og den anden en kapacitet på 6.000 mAH. De burde derfor i teorien kunne oplade en smartphone eller en tablet, med en kapacitet på 3.000 mAh to-tre gange, før de løber tør for strøm.

Er du interesseret i at vide hvorfor regnskabet ikke passer, kan du læse vores artikel om powerbanks, og om hvordan man beregner eller finder frem til den ”brugbare” kapacitet af en powerbank.

Dagens to powerbanks, lover blandt andet kompabilitet med Fast Charge teknologien, og dermed mulighed for at lade sine smartenheder med fast charge op til 60-70% på blot 30 minutter. Det er et kæmpe plus, for en som mig, der har en masse tech med i tasken hver eneste dag.

Er du ikke til snørklede beregninger og forklaringer, men blot interesseret i resultaterne og konklusionen, kan du navigere dertil, via quicklinks menuen herunder.

Specifikationer

Design

Test

Den teoretiske beregning af kapaciteten

Den praktiske måling af kapaciteten

Resultater

Pris

Konklusion

English summary

Lad os starte med at pakke op, og se hvad der følger med. Begge powerbanks kommer i en pakke med klar plastic, så man kan se hvad det er man får. På forsiden kan vi se powerbanken, og på bagsiden finder vi relevant produktinformation på flere sprog.

På specifikationssiden er der ikke så meget at fortælle, det mest interessante er helt klart kapaciteten og størrelsen, som output strømstyrken.

Specifikationer:

Størrelse: 98 mm x 65 mm x 23 mm

Kapacitet: 6.000 mAh /9.000 mAh

Fast charging: ja

Batteritype: li-Ion

Antal USB porte: 2

Input: 2 A

Output: 2.4 A

Farver: hvid og sort

Indikator: LED med knap

Med i kassen er der en Puro powerbank, et USB til microUSB kabel til opladning, samt en brugervejledning. Det er minimalistisk, men der er heller ikke brug for andet.

Design:

Begge powerbanks har den samme størrelse og form, dog i forskellige farver. De har begge form som kasser med runde hjørner, i mål der er 98 mm x 65 mm x 23 mm. Det betyder at de passer godt i en hånd eller lomme, uden at være alt for store.

På toppen af de to powerbanks finder vi en knap, samt fire små lysdioder. Trykker du på knappen, lyser dioderne, og hver diode angiver 25% kapacitet på din powerbank. Holder man knappen inde, er der mulighed for at tænde eller slukke for den indbyggede LED lommelygte, som ikke er så kraftig, men kraftig nok til at du kan finde dine nøgler, hvis de er blevet væk for dig.

På siden finder vi microUSB porten til opladning af powerbanken.

Test:

Vi har fulgt metodologien beskrevet i vores artikel om powerbanks, til at teste de to powerbanks i dag.

Det betyder at vi laver to teoretiske beregninger, og sammenligner dem med de faktiske data, som vi kommer frem til, når vi tester de to powerbanks i virkeligheden. Derfor får du i dag et rigtig godt sammenligningsgrundlag, for hvorvidt de to metoder til at beregne den teoretisk brugbare kapacitet, rent faktisk holder stik, og om du kan bruge det som en rettesnor, når du næste gang er på udkig efter en ny powerbank.

I dagens test beregner vi altså først den teoretiske kapacitet, og herefter underlægger vi de to powerbanks vores praktiske test.

Den teoretiske beregning af kapaciteten:

Ved USB porten skal der konverteres fra 3,7VDen teoretiske kapacitet ved 5V vil derfor være:

Puro powerbank 9.000 mAh: (3,7V x 9.000 mAH)/5V = 6.660 mAH

Puro powerbank 6.000 mAh: (3,7V x 6.000 mAH)/5V = 4.440 mAH

Dvs. at man teoretisk står med en powerbank, med en noget lavere reel batterikapacitet end det opgivne fra producentens side.

Rent teoretisk, snakker vi derfor om en reduktion på 26% af batteriets opgivne kapacitet, i forhold til hvor meget vi har mulighed for at bruge til at oplade et stykke teknologi. Det er faktisk rigtig meget der er tale om.

Den praktiske måling af kapaciteten:

Den praktiske test, har vi selvfølgelig været igennem tre gange, og de tal vi opgiver herunder, er derfor et gennemsnit fra vores tests og beregninger. Til testen har vi gjort brug af en USB kapacitetstester, som registrer spænding, strømstyrke, tid, og den sande kapacitet i milli-ampere timer (mAh), som bliver overført til powerbanken. Før testen, er powerbanken blevet helt afladet.

Alle tests bliver gennemført tre gange, for at undgå fejl, og de data vi har opgivet, er gennemsnitsdata fra USB testeren, efter en gennemført fuld opladning.

En af grundene til at man observerer et tab af energi, er at konverteren mellem batteriet og USB stikket bruger lidt energi under konverteringen, og det skaber blandt andet varme. Når konversionen fra 3,7V til 5V finder sted, taber man derfor mAh. Hvor mange mAh man taber tør jeg ikke spå om, men det er en af grundene til at den opgivne kapacitet af en powerbank aldrig svarer til powerbankens faktiske kapacitet, når den skal oplade et smartdevice.

Desværre har det ikke været muligt at finde data på, hvor stort tabet i mAh under konversionen fra 3,7V til 5V er, og vi har heller ikke kunnet finde frem til hvor stor en effektivitet som Puro opgiver deres 9.000 mAh powerbank har.

De data man kan finde for tab af mAh under konversion, siger at afhængig af mærket, kan man tabe fra 2% ved de mest effektive powerbanks, og helt op til 20% for de mest ineffektive powerbanks, når der konverteres mellem 3,7 V og 5 V. Det er tankevækkende tal, som understreger vigtigheden af at finde kvalitet, frem for kvantitet.

Til testen har vi brugt følgende:

Afladet powerbank

USB kapacitetstester

mikroUSB til USB ladekabel (følger med powerbank)

Smartphone og/eller tablet

Resultater:

Puro 9.000 mAh powerbank

Ladetid fra computer: 0-100%: ca. 7,5 timer

Opgivet kapacitet: 9.000 mAh

Teoretisk beregnet kapacitet (før forsøg): 6.660 mAh

Faktisk kapacitet (USB kapacitetstester): 6.381 mAh

Tab ved konversion: 279 mAh

Puro 6.000 mAh powerbank

Ladetid fra computer: 0-100%: ca. 7,5 timer

Opgivet kapacitet: 6.000 mAh

Teoretisk beregnet kapacitet (før forsøg): 4.440 mAh

Faktisk kapacitet (USB kapacitetstester): 4.270 mAh

Tab ved konversion: 180 mAh

Vi startede med at aflade Powerbanken til 0%. Derefter blev den tilsluttet en USB port på en bærbar computer, gennem USB kapacitetstesteren, så den kan blive ladet op. Vi noterede hvor meget saft der kom på Powerbanken, og begyndte at lade vores smart-enheder op gennem kapacitetstesteren herefter.

Ud fra testen, kan vi se at de to teoretiske måder at udregne den faktiske kapacitet passer nogenlunde overens med den faktiske kapacitet, som vi kan måle os frem til via kapacitetstesteren. Antager vi at forskellen mellem det teoretisk beregnede og det målte er kapacitetstabet ved konversion, kan vi i dagens test, se at vi har et kapacitetstab på 4,2% i forhold til den teoretiske kapacitet.

Ser vi på grafen herunder, så kan man se at den opgivne kapacitet, som er korrekt, ikke passer overens med hvad vi rent faktisk står med i virkeligheden, når vi har brug for strøm. Til gengæld, så kan vi også se, at der er et forholdsvist lavt tab under konversionen fra 3,7 V til 5 V. Det er også et vigtigt parameter at have i tankerne, når man leder efter en brugbar powerbank.

Der er ingen tvivl om, at der rent marketingsmæssigt bliver talt uden om, med henblik på at lede folk hen mod sit eget produkt, og her er Puro i øjenhøjde med alle deres konkurrenter. Det teoretiske regnestykke vi har vist længere oppe, gør sig gældende for alle powerbanks med 3,7 V batterier, og som du kan læse, svarer det til et faktisk ”tab” på 26%, i forhold til hvad vi rent faktisk for nytte af, når vi lader vores enheder op. Ikke desto mindre, skal Puro have ros for at der trods alt kun er omkring et 4% kapacitetstab. Det er ikke et kæmpe tab, slet ikke i forhold til de billige mærker, som vi har læst os frem til kan have et tab på op til 20%.

Med testen færdiggjort, går vi direkte videre til prisen og konklusionen.

Pris:

Priserne på de to powerbanks har vi vanen tro, hentet fra PriceRunner.dk. Du kan klikke på knapperne herunder, for at komme til en prisoversigt for de to powerbanks.

Puro 9.000 mAh: 258,00.- DKK inkl. fragt

Puro 6.000 mAh: 208,00.- DKK inkl. fragt

Er du mere interesseret i at læse om Puro og deres andre produkter, kan du klikke på deres banner herunder.

Konklusion:

Dagens test har haft en lidt mere teknisk karakter, med fokus på powerbanks. De to powerbanks vi i dag har set på er fra Puro, og har en god fysik størrelse og kapacitet, i forhold til hvad man får. De er små, lette at have med i tasken eller lommen, og har en fin kapacitet, til en enkelt eller to dages brug.

Dog skal man ikke lade sig narre af udseendet. Det er værd at bemærke, at der er et meget lille tab ved konversion, og vores overordnede indtryk af de to powerbanks, er da også at vi står med kvalitet i hænderne. Valget af materialer er godt, og det er let at bruge de to powerbanks. Derudover, så er der mulighed for quickcharge i 2A portene. Det er et ekstra plus i vores bog!

Vi runder dagens test af med et 8-tal til de to powerbanks. De er prisvenlige og har kun et mindre tab under konversion fra 3,7 V til 5 V. Ligesom de fleste, hvis ikke alle andre powerbanks, har de 3,7 V batterier, og det gør altså at den nyttegjorte kapacitet ikke stemmer overens med det opgivne fra producenten. Vi kan dog let give to tommelfingre op til Puro og deres powerbanks, man skal bare huske på, at man skal finde ud af hvor stort ens behov er, så man kan købe en powerbank med den rette kapacitet.

Pros:

Lille

Flot design

Let at bruge

God kapacitet

Pris

Cons:

Man kan blive snydt af de opgivne tal

English summary:

Today's test has been a bit more technical, focusing on powerbanks. The two powerbanks we have seen today are from Puro, and have an appropriate physical size and capacity, compared to what you get. They are small, easy to carry in the bag or pocket, and have a nice capacity for a single or two day use.

However, you should not be fooled by the appearance. It is worth noting that there is a very small loss of capacity during conversation, and our overall impression of the two power banks is that they are of a quality build. The choice of materials is good and it is easy to use the two powerbanks. In addition, there is a possibility of quick charge in the 2A ports. That's an extra plus in our book!

We conclude today's test with an 8 for the two powerbanks. They are affordable and have only a minor loss during conversion from 3.7V to 5V. We can easily give two thumbs up for Puro and their power banks, just remember to find determine how big your needs are, before you buy a power bank, so you can find one with the right capacity.

Pros:

Small

Nice design

Easy to use

OK capacity

Price

Fast charge

Cons:

The capacity can be tricky to calculate