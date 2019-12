[CES 2018] AMD’s 2nd generation Ryzen processorer frigives i april 2018

AUTHOR :

Ventetiden er ved at nå en ende, og de første rygter/informationer om X470 bundkort tripper ind i nyhedsmøllen på daglig basis. Det passer som fod i hose med AMD officielt har meldt ankomsten af deres næste skud i Ryzen kanonen.

Det er spartant med officielle informationer, men det vi ved på nuværende tidspunkt, er AMD flytter fra 14 nm huset og til 12 nm. AMD eget officielle navn er “Zen+”, og det betyder vel og mærke IKKE Zen 2. Sidstnævnte kommer først i 2019.

Som forbruger kan du forvente højere klokfrekvenser på Ryzen 2000-series CPU’er og optimering af Precision Boost, som vil åbne op for mere stabile skift mellem klokfrekvenser m.v. Her mener AMD selv, at gaming vil nyde gavn af omtalte.



I deres nye roadmap finder vi også flagskibet Threadripper. Disse får også en overhaling med samme “Zen+” optimeringer, og disse er programsat til anden del af 2018.

Noget som mange nuværende ejere af Ryzen frygter, er om det vil kræve et skift mht. chipset. Bare rolig, jeres røv er sikret.



AMD skriver følgende:



”Those of you that have already bought into AMD’s current generation platform is existing motherboards will support this processor update, as long as you have the associated BIOS”

Allerede eksisterende bundkort bliver dermed opdateret for at kunne understøtte kommende release.



Skiftet, “Zen+”, betyder også et velkommen til et nyt chipset, X470. Her er informationerne også holdt inde til kroppen ind til videre fra AMD’s side. Det tyder dog på optimering og fixes er planlagt i samme release.



Vi følger op så snart der er frigivet mere.





