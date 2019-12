AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-10 08:24:17

[LEAK] AMD Ryzen 3000 Serien med 16 Cores og 32 Threads spottet

En tidlig sample udstyret med 7nm Zen 2 Cores og 3.3 GHz base og 4.2 GHz boost, er spottet på rygtebørsen.

Vi er mindre end en måned væk fra den officielle annoncering af AMD Ryzen 3000 processorerne, der vil inddrage de nye 7nm Zen 2 kerner, og nu tyder det altså på en del af hypen tages af festen for AMD forud for officiel lancering.



Lækket kommer endnu en gang via TUM_APISAK, der melder om, at den første Ryzen 3000 serie processor med 16 kerner er blevet spottet online i en benchmark database. Hvilken benchmark der er benyttet fremgår ikke, men det nævnes, at et billede skulle være på vej.



Holder rygterne stik, kigger vi på en 7nm Zen 2 baseret Ryzen 3000 processor, der har 16 kerner og 32 tråde. Informationer, som blev mere eller mindre bekræftet CES 2019, da AMD første gang præsenterede deres 3. Gen Ryzen processorer, og et Chiplet-designet vil tillade mindst to Zen 2 chips på deres nye silicon.



Så selvom AMD havde vist en 16 Cores og 32 Threads frem, var der altså plads til endnu højere kerneantal på de kommende SKU'er.



Dette leak indikerer altså 16 core enheder kunne lanceres til en mainstream AM4 socket. TUM_APISAK omtaler også clock frekvenserne til 3.3 GHz base og 4.2 GHz boost. Værd at bemærke er, at der står angivet, at der er tale om en tidlig sample, og vi derfor kunne se andre tal på denne front inden officiel lancering.

Vi opfordrer til et vist forbehold indtil officielle informationer kommer fra AMD.



Billede & Kilde

TUM_APISAK