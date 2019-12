AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-23 12:41:01

AMD 400 chipset spottet via PCI-SIG

På trods af AMD’s første Ryzen bølge til desktops stadig er rygende varm og højaktuel, så peger alt i retning af første refresh af Ryzen allerede kommer i første kvartal af 2018. Her til forventes det stakken af friskpresset 300-series bundkort også får en overhaling med AIB X470, B450, A420 series bundkort.



Kommende Zen+/Ryzen 2000, også kendt som Pinnacle Ridge, er en 12nm opgradering af Zen1, og her formodes det vi bliver præsenteret for højere klokfrekvenser og langt mere effektive processorer. Mange udenlandske medier omtaler også Zen2, som gættes på benyttes til Ryzen 3000 series, og her er medierne stadig usikre på, om bliver overgangen til 7nm node.