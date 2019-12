AUTHOR :

AMD Lancerer Officielt Mobile Ryzen, Zen Krydres Med Vega

AMD kan og vil andet end desktop udgaver af deres nye Ryzen processor, og AMD har lige taget låget af deres mobile Ryzen dåse, og vi har goodies på vej til de mobile kæmper.

Det betyder kort sagt en mobile Ryzen serie, som matcher deres Zen CPU arkitektur sammen med Vega på en enkelt die.



Første skud i bøssen bliver to nye SKU bestående af Ryzen 7 2700U samt en Ryzen 5 2500U. AMD’s nye Ryzen, Threadripper og flagskabet, EPYC, har sammen med deres RX Vega, gjort et massivt opsving i vækstkurven hos AMD i Q3 2017, og nu kommer de nye mobile versioner af Ryzen, som kombinerer det bedste fra begge verdener i en og samme platform.



Ifølge AMD, er Mobile Ryzen noget de skriver vil revolutionerer APU segmentet, som vi første gang blev præsenteret for i 2011 med release af Llano. Nu topper AMD APU markedet af med fire Zen CPU cores, op til 10 Vega Compute Units (CUs), og en 15W cTDP. AMD omtaler i deres presseinformationer, en CPU værende i stand til at yde op imod 200 % bedre end tidligere Llano, og en GPU performance med en forbedring på 128 % sammenlignet med tidligere APU’er.



Hertil 58 % mindre strømforbrug, hvilket bunder udi længere batterilevetid, som er en markant faktor på mobile enheder.



I første omgang får vi glæde af to såkaldte low-power SKUs, Ryzen 7 2700U og the Ryzen 5 2500U, som begge er designet med fire Zen CPU cores og otte threads. Dette kombineret med 512KB L2 cache pr core og 1MB L3 cache pr core, som giver et total på 6MB L2/L3 cache.

Begge nye AMD Ryzen APU’er understøtter DDR4 2400 RAM.



Ryzen 7 2700U clockes på 2.2GHz base og 3.8GHz med Turbo clock. GPU-delen indbefatter en GPU 10 CUs, eller 640 Stream Processors, og clocket på 1300MHz.



Ryzen 5 2500U clockes på 2.0GHz base og 3.8GHz Turbo Boost. Her finder vi en GPU med 8 Vega CUs, eller 512 Stream Processors, clocket på 1100MHz.



Nye features bliver også en del af de mobile Ryzen processorer, hvor vi blandt andet bliver præsenteret for Precision Boost 2 teknologien, som iflg. AMD, vil "accelerate processor performance by using from one to many CPU cores".



Af nye features finder vi også deres nye Mobile Extended Frequency Range (mXFR), som minder meget om den XFR vi finder på desktop versionerne. Her bliver der efter AMD’s sagn, meget at hente, når det handler om laptops mht. køling og generering af varme.



Under pressemødet, havde AMD meget fokus på performance, og de sammenlignede med deres egen AMD Bristol Ridge FX-9800P APU og flere produkter fra Intel – blandt andet Intels 8th generation quad-core Core i7-8550U, hvor AMD bestemt mener at have fået overtaget – ingen resultater blev offentliggjort ud over de officielle AMD slides, som nok skal tages med et gran salt.

Både AMD og pressen kom ind på Mobile AMD Ryzen og gaming, og AMD har bestemt ikke held med omtalte på såvel bærbare og APU’er, så forventningerne er naturligvis store med nyeste Mobile Ryzen release.

Igen fremviste AMD egne resultater, som fremviste gaming resultater af FPS i spil titler som League of Legends og DOTA2 samt FPS i CS:GO – alle afviklet i 1080p

Ikke nogle banebrydende resultater, og der skal nok ikke herske tvivl om, at APU’er generelt, ikke bliver nogle voldsomme gaming processorer.



Brugen af Vega GPU’er i en Mobile Ryzen APU, bringer ligeledes support af FreeSync HDR og 4K med sig.



Forventet release af de første bærbare med de nye AMD Mobile Ryzen processorer, rammer markedet gennem HP, Acer og Lenovo, som rygterne vil, allerede har modellerne klar til kommende julesæson. Blandt andet skulle en kommende Ideapad 720s og Acer s Swift 3 være klar med Ryzen Mobile.