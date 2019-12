AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-04-13 17:00:00

AMD Ryzen 2 unboxing på Tweak.dk

Ryzen 2 er lige om hjørnet, og vi kan løfte sløret en lille smule allerede via en unboxing af fremsendte AMD Ryzen 2 kit. I næste uge løfter vi sløret med en komplet Ryzen 2 review på Tweak.dk

Lanceringen af anden generation af Ryzen familien fra AMD, også bare kaldet Ryzen 2, er lige om hjørnet. Vi har på Tweak.dk modtaget et testkit, som der svedes over i de her dage for at få en test af Ryzen 2 klar til jer.

Efter aftale med AMD, må vi dog ikke frigive resultater før i næste uge, så der skal findes lidt mere tålmodighed frem, før vi kommer med benchmarks. Hvad vi gerne må, er dog at lave en unboxing af vores Ryzen 2 testkit, så I kan se, hvad vi har fået med, og hvilken hardware, der er der sidder på vores testbench for tiden.

Med i AMD Ryzen 2 bundlen, finder vi:

- AMD Ryzen 7 2700X (8 kerner og 16 tråde)

- AMD Ryzen 5 2600X (6 kerner og 12 tråde)

- ASRock X470 Taichi Ultimate

- Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 WiFi

- 16 GB G.skill Sniper X DDR4-3200

- AMD Wraith stock køler (uden RGB)

Wraith Prism til R7, og en alm. Wraith med til R5.

Se med på vores i nedenstående YouTube video. Husk at følge vores YouTube kanal, så du ikke mister spændende videoer.