AMD Ryzen 5 1600 review leaks out

Der har været fremvist et hav af resultater på kommende AMD Ryzen 5, men nu er ElChapuzasInformatico klar med et komplet AMD Ryzen 5 review

Kort fortalt er Ryzen 5 1600 en 6 core/12 thread processor med en turbo clock 400 MHz under Ryzen 5 1600X versionen. Fordelen er så Ryzen 5 1600 koster 250 vs 285 euro for X-versionen.

Nu til noget helt andet. Der er nemlig poppet et komplet review op af omtalte Ryzen 5 1600 hos ElChapuzasInformatico, som blotlægger performance længe før vi andre er færdige.

ElChapuzasInformatico benytter sig af følgende Testing platform:

MSI X370 XPower Gaming Titanium

G.Skill TridentZ DDR4 3600 MHz @ 2400 MHz

MSI GeForce GTX 1070 Gaming Z

Be Quiet! Dark Power Pro 11 1200W

SSD Kingston SSDNow KC400 128 GB

SSD Corsair LX 512 GB

Windows 10 64 bit

AMD Ryzen 5 1600: CPUZ single-thread/multi-threaded

AMD Ryzen 5 1600: wPrime 32M single-thread/multi-threaded

AMD Ryzen 5 1600: Cinebench R15

AMD Ryzen 5 1600: X264 Benchmark

AMD Ryzen 5 1600: AIDA64 Memory test

AMD Ryzen 5 1600: AIDA64 Memory Latency

AMD Ryzen 5 1600: Synthetic benchmarks

AMD Ryzen 5 1600: Gaming performance 1080p

AMD Ryzen 5 1600: Gaming performance 2160p

AMD Ryzen 5 1600 overclocked to 3900 MHz

Redaktionen hos ElChapuzasInformatico konkluderer altså taber terræn til Intel, når det handler om afvikling af spil, selvom ElChapuzasInformatico, når de tester med en GTX 1070. Her til forlyder det ElChapuzasInformatico havde problemer med 2400 MHz+ RAM på benyttet bundkort. Det tyder derfor på optimering stadig mangler på Ryzen 5, som vi ser på R7.



