AMD Ryzen 5 2600 spottet i Geekbench databasen

Selvom AMD’s next-generation 12nm Ryzen 2000 serie desktop processorer ikke lanceres før april, er det ikke ensbetydende med informationerne ikke kommer i forkøbet.

Der er denne gang dukket informationer op om en kommende Ryzen 5 2600 CPU, som er spottet via Geekbench databasen.



Der er tale om en engineering sample, som er listet som "ZD2600BBM68AF_38/34_Y" i Geekbench databasen. Ryzen 5 2600 tyder på bliver en seks-kernet med enabled SMT for tolv threads og en basefrekvens på 3.4GHz og 3.8GHz Turbo clock – altså et 200MHz boost i frekvensen mod Ryzen 5 1600.



Hvad mere spændende er, er benchmark resultaterne, da både single-thread og multi-thread scores, er højere end omtalte clockfrekvens. Det peger dermed i retning af, at AMD har haft succes med at presse mere performance ud af IPC på deres 12nm Zen+ arkitektur, eller også formået at skabe markante resultater med deres nye Precision Boost 2 teknologi. Sidstnævnte, er en af de helt nye features på netop 12nm Ryzen 2000 serie desktop processorerne.



Vi ser frem mod mere officiel udmelding fra AMD, og til at modtage samples fra AMD.