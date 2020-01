AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-21 09:54:02

AMD Ryzen 7 3800X overhaler Core i9-9900K

Lækkede Geekbench 4 resultater for AMD’s snart udgivne Ryzen 7 3800X processor er blevet lækket, hvilket giver os nogle performance resultater at sammenligne med mod Intels Core i9-9900K.

Lækkede Geekbench 4 resultater for AMD’s snart udgivne Ryzen 7 3800X processor er blevet lækket, hvilket giver os nogle performance resultater at sammenligne med mod Intels Core i9-9900K. Som altid med denne form for leaks, er det vigtigt med et vist forbehold.

Velkendte TUM_APISAK, har på Twitter, spottet nye benchmark tal.

Både Ryzen 7 3800X og i9-9900K er octa-core processorer med 16 tråde, hvilket gør dem til naturlige rivaler. Men her slutter lighederne.

Ryzen 7 3800X har en 3,8 GHz base clockhastighed og 4,5 GHz boost clock, mens i9-9900K kører med en 3,6 GHz base og 5 GHz boost. På papir skal i9-9900K have overtaget, men det ved vi ikke altid i sker hardware verdenen.

Til at begynde med ved vi ikke under hvilke forhold testene blev udført, eller hvis der er tale om Engineering Samples (ES), og hertil er det svært at finde et sammenligneligt resultat, hvor begge testsystemets specifikationer matcher.

Et vigtigt aspekt at bemærke om Ryzen 7 3800X resultatet er, at testsystemet benyttede DDR4-2133 hukommelse. Da tredje generationens Ryzen understøtter DDR4-3200, vil afviklingen af langsommere hukommelse begrænse chippens ydeevne. Med det formål at gøre dette til en retfærdig kamp, bør og skal der findes en Geekbench 4 post, hvor Core i9-9900K er parret med DDR4-2133.

Med begge processorer, der kører med DDR4 2133, ser det ud til, at AMD indhenter Intel i single-core performance. Ikke desto mindre er Core i9-9900K stadig omkring 1,09% hurtigere her, ifølge de lækkede tal.

Multi-core resultaterne derimod i AMD’s favør. Ryzen 7 3800X slår Core i9-9900K med op til 4,95% i multi-core workload.

Core i9-9900K overgår Ryzen 7 3800X, når den kombineres med DDR4 2666 RAM, Intels officielle understøttede hukommelses hastighed. Core i9-9900K performer ca. 14,48% og 0,56% hurtigere i henholdsvis single-core og multi-core tests. Grundlæggende er det, hvad dette fortæller os, at Geekbench 4 er følsom over for hukommelses hastigheder, og Ryzen 7 3800X's ydeevne er med DDR4-2133 koblet til.

Det er for tidligt at erklære Ryzen 7 3800X som vinder. Vi bliver nødt til vente på egne og andres tredjeparts tests af Ryzen 7 3800X for korrekt at kunne konkludere performance.

Billede & Kilde

TUM_APISAK, Geekbench, AMD