PUBLISHED : 2019-05-27 12:51:23

AMD Ryzen 9 16 core overclocket processor scorer 4346 i Cinebench

Siden den 12 kernet Ryzen 9 3900X lånte navngivningen fra Ryzen Threadripper, er vi simpelthen ikke sikre på, hvordan den næste SKU bliver navngivet.

Ryzen 9 med 16 kerner ville udnytte begge die, i modsætning til Ryzen 9 3900X, som kun bruger 12 kerner ud af 16.



En overclocket 16-core Ryzen baseret på Zen2 arkitekturen ville score 4346 point i Cinebench R15. Det er mere end to gange end Ryzen 7 2700X og 2,5x mere end Ryzen 7 1800X.



Desværre blev der kun fremvist multi-threaded performance. CPU'en kørte ved en spænding mellem 1.428 og 1.572V. Dette gjorde det muligt for 16-kerne AM4-processoren at køre 4,1 - 4,25 GHz.

Det er uklart, hvornår AMD planlægger at frigive denne high-end SKU, hvis de overhovedet planlægger det.

Chippen forventes at blive udskudt, indtil mere effektive high-in chips er tilgængelige i højere volumen.



Leaket stemmer overens med et tidligere rygte, der er fremvist af TUM_APISAK for mere end to uger siden.



Skærmbillederne blev indsendt af Bryan fra Tech YES City, du kan se videoen nedenfor.

