PUBLISHED : 2019-01-02 11:06:55

AMD Ryzen 9 3800X “Matisse” listet med 16 cores og 125W TDP

Året er for alvor i gang, og CES nærmer sig med hastige skridt. Det betyder dermed producenterne næsten står på nakken af hinanden for at fremvise nye produkter forud for CES 2019. Blandt stakken af nye informationer, kommer vi ikke uden om rygtebørsen, og de vil helst kommer før de officielle instanser.

En russisk retailer melder sig til som de første til at liste AMD’s kommende Zen2 processorer, og denne gang omhandler den AMD Ryzen 9 3800X, som vi formoder indtager scenen på CES 2019 Keynote som en del af Zen2 pakken. AMD Ryzen 9 3800X “Matisse” kommer med en TDP på 125W ifølge den russiske retailer.



Clockfrekvensen gør ikke pakken mindre attraktiv. AMD Ryzen 9 3800X kommer ifølge kilden med to 4.7 GHz, 400 MHz højere end nuværende 2700X.



Denne Zen2-baseret CPU, bliver ligeledes AMD’s første 7nm mainstream desktop CPU.



AMD Ryzen 7, Ryzen 5 og Ryzen 3 3000



E-Katalog.ru lister også Ryzen 7 og Ryzen 5 series, og hvis informationerne holder stik, kommer Ryzen 5 med 8 cores (som nuværende Ryzen 7 series), og Ryzen 7 3000 med 12 cores.



Ryzen 7 3700X vises med 5.0 GHz turbo clock, og dermed den første Zen CPU med så høj en frekvens.



Den nye 3 series omtales af E-Katalog.ru værende 6-core/12-thread CPUer. Ryzen 3 3300X kommer medop til 4.3 GHz boost, mens 3300 op til 4 GHz. Her finder vi en 50W TDP CPU.

Billeder & Kilde

E-Katalog.ru