PUBLISHED : 2019-06-09 21:11:40

AMD Ryzen 9 3950X 4,7 GHz CPU lækket. Verdens første 16 core gaming chip

Vi er kun en dag væk fra AMDs kommende Next Horizon E3 event, hvor firmaet forventes at afsløre sin næste generation af 7nm baserede Navi RX 5700 serie gaming grafikkort.

Det tyder dog på det ikke er det eneste AMD planlægger at afsløre i morgen. Et nyt leak fra videocardz, får i den grad nørden op af lænestol, da vi potentielt bliver præsenteret for verdens første 16 core gaming chip på Next Horizon E3 eventet i form af en AMD Ryzen 9 3950X 4,7 GHz processor.



AMD’s monstrøse Ryzen 9 3950X CPU er efter signende lækket, og udråbt som verdens første 16 core, 32-thread "gaming" processor. Et bæst med 4.7Ghz Turbo clockfrekvens. Denne version vil gøre brug af to fulde 8-core Zen 2 dies, som formodes er cherry picked for at opnå denne Turbo clockfrekvens. Til trods for den høje frekvens, vil den bibeholde en 105W TDP, som opnås på grund af en base clockfrekvens på 3,5 GHz.



Ryzen 9 3950X vil derfor uden tvivl være den mest effektive 16-core desktop CPU, som kan holdes nede på 105W TDP. Dens nærmeste konkurrent fra Intel, er deres i9-9960X, som er en 165W chip, der så tilmed kører med lavere clock hastigheder.



Hvis specifikationerne er korrekte, er de 4.7 GHz den højeste clock hastighed til dato, vi er præsenteret for på en Ryzen CPU. Det skyldes i høj grad Zen 2 CPU mikroarkitekturen og 7nm proces teknologien, den er bygget på.



Desværre omtaler det nye leak ikke prisen, men du kan være sikker på en chip af denne kaliber ikke bliver billig. Sandsynligvis bliver Ryzen 9 3950X AMD’s første $ 999 AM4 desktop CPU.



Vær dog obs på, at der er tale om rygter, og intet derfor er officielle informationer fra AMD.

