PUBLISHED : 2019-06-11 14:05:56

AMD Ryzen 9 3950X overclocket til 5 GHz på alle 16 kerner med LN2. Nye verdensrekorder sat

AMD's nyligt annoncerede Ryzen 9 3950X flagskibsprocessor med 16 kerner smadrer allerede verdensrekorder.

Chippen, der kommer til AM4 i september, tilbyder HEDT ydeevne på den almindelige forbrugerplatform og er allerede blevet overclockeret til det ekstreme af overclockere.



Med hensyn til specifikationer vil AMD Ryzen 9 3950X være udstyret med 7nm Zen 2-kernearkitekturen, som blandt andet omfatter to Zen 2 dies og en enkelt I / O die, der er baseret på en 14nm proces node. AMD Ryzen 9 3950X ville være fuldt aktiveret, med 16 kerner og 32 tråde.



Kernekonfigurationen har aldrig været tilgængelig på almindelige platforme tidligere som f.eks. AM4, selv deres 12-core, 24-tråds Ryzen 9 3900X, er ikke set på almindelige platforme, og AMD er den første til at bringe så høje core counts, der tidligere var eksklusiv forbeholdt HEDT, ned til almindelige forbrugere.



Med hensyn til clockhastigheder kører AMD Ryzen 9 3950X ved en basefrekvens på 3,5 GHz og øger til en boost hastighed på 4,7 GHz, som er den højeste for AMD’s Ryzen 3000 serien processor.

Chippen vil have 72 MB samlet cache og ligesom de andre Ryzen 9 enheder, og en TDP på 105W. TDP er baseret på basisfrekvensnumrene, så det ville faktisk være højere, når chippen presses eller manuelt overclockes af brugerne. Når det kommer til overclocking, ved vi også, at ligesom alle andre Ryzen CPU'er, vil Ryzen 9 3950X have et loddet design, der skulle hjælpe med at levere bedre termiske end TIM.



Når det kommer til performancetal, blev AMD Ryzen 9 3950X overclocket til 5 GHz med en spænding på 1.608V på tværs af alle 16 kerner. Chippen blev holdt kølig med LN2 og formåede at lave tre nye verdensrekorder.

Kilde: Technopat

• Cinebench R15: Ryzen 9 3950X @ 5434 points (Tidligere rekord: Core i9-9960X @ 5320 points)

• Cinebench R20: Ryzen 9 3950X @ 12167 points (Tidligere rekord: Core i9-7960X @ 10895 points)

• Geekbench 4: Ryzen 9 3950X @ 65499 points (Tidligere rekord: Core i9-7960X @ 60991points)

Processoren kørte på et MSI MEG X570 GODLIKE bundkort, som vil være en af de bedste X570 boards på markedet, når platformen frigives i juli. Processoren kørte også sammen med et par G.Skill Trident Z Royal DIMM'er (DDR4) ved 4533 MHz.



Derudover bekræfter et dias udgivet af Benchlife, at X570 og Ryzen 3000 serien finjusteres til at understøtte meget højere DDR4 frekvenser end tidligere.

MSI formåede at slå hastigheder på DDR4-5100 (CL18-21-21-56) på luft og forventer, at 4266 MHz bliver sweet spot for de fleste X570-bundkort.

