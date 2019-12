AUTHOR : Lars

AMD Ryzen Threadripper 1900X officielt lanceret

AMD Ryzen Threadripper 1900X er nu officielt lanceret, og udvider dermed TR familien med et nyt medlem. Med en pris på USD549, er det igen et udspil mod Intels high end processorer.

AMD Ryzen Threadripper 1900X er officielt lanceret til en pris på 549 USD, hvilket betyder en pris 50 USD højere end Ryzen 7 1800X.



Så hvor skal Threadripper 1900X finde sit fodfæste fristes man til at tænke. I vores optisk måske set som en fremtidsinvestering, da X399 uden tvivl vil understøttes langt frem i tiden, og da Threadripper 1900X byder på flere PCIe baner, er Threadripper 1900X pt. nok mest henvendt som en high end CPU til videoredigering og andre content creators, som vil have glæde af de mange PCIe baner og quad-channel understøttelse.

Today, AMD is pleased to announce the global release of the AMD Ryzen™ Threadripper™ 1900X. AMD Ryzen Threadripper products feature unlocked performance, delivering overclock capabilities to enthusiasts and multi-task users, and this launch further solidifies AMD’s dominant Ryzen™ desktop processor line.



The Ryzen Threadripper platform features the X399 chipset which uses the new Socket TR4, supports quad channel DDR4, and features 64 lanes of PCI Express throughout the entire Threadripper ecosystem. The Ryzen Threadripper 1900X, has a base clock of 3.8 GHz and precision boost of 4.0 GHz, and is available for purchase on August 31 at a retail price of $549. Ryzen

Threadripper CPUs are designed to support even the most demanding of tasks, whether it be rendering complex 3D scenes, streaming high-quality video game content, or encoding, compiling, and encrypting files all at the same time.



Pricing:

• Ryzen Threadripper 1950X: 16-Core, 32-Thread, 3.4/4.0 GHz, $999

• Ryzen Threadripper 1920X: 12-Core, 24-Thread, 3.5/4.0 GHz, $799

• Ryzen Threadripper 1900X: 8-Core, 16-Thread, 3.8/4.0 GHz, $549