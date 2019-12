AUTHOR : Lars

AMD Ryzen Threadripper 1900X spottet i Indien med 16MB L3 cache

AMD Ryzen Threadripper 1900X spottet i Indien med 16MB L3 cache, men til en langt højere pris end først opgivet fra AMD.

Techpowerup.com melder sig på banen med en nyhed om en indisk retailer, PrimeABGB har listet en AMD Ryzen Threadripper 1900X med 16MB L3 cache, som betyder de melder sig klar flere dage før NDA udløber. (31 august 2017).

Med en pris på INR 45,699, US $715, har de også valgt at hæfte en betydelig højere pris på, end først omtalt fra AMD, som lød på US $549 MSRP for deres kommende 8-core/16-thread Threadripper 1900X.

Threadripper 1900X, er designet med en standard frekvens på 3.8GHz og 4.0GHz med turbo clock aktiveret. PrimeABGB omtaler Threadripper 1900X med 512KB L2 og 16MB L3 cache, som måske kunne pege i retning af AMD har åbnet op for to cores for hver CPU Core Complex (CCX), som altså giver en Threadipper 1900X med en 2+2+2+2 core konfiguration.

Den kommende Threadripper 1900X understøtter ligeledes quad-channel DDR4 RAM og er bygget med 64 PCIe baner. Vi har ikke kunnet finde oplysninger omkring TDP, men medierne ser ud til at være enige om den rammer mellem 100-120W

Ryzen Threadripper 1900X bliver en direkte konkurrent til Intels US $599 Core i7-7820X SKU.

