AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-14 07:35:07

AMD Ryzen Threadripper 1950X spottet i Primelabs databasen

Threadripper 1950X bliver nok topmodellen fra AMD, og en direkte konkurrent til både Core i9-7980XE 18C/36T og Core i9-7960X 16C/32T. Magter AMD ikke at følge med på performance, så vil de sikkert kunne på prisen

Release af AMD Ryzen TreadRipper banker for alvor på, og næsten dagligt popper der nye informationer frem, som er med til at sende hype-barometeret på overarbejde. Denne gang kommer lyden fra jungletrommerne fra WCCFTech, som har spottet Threadripper i Primelabs databasen med kodenavnet Ryzen Threadripper 1950X. Holder informationerne stik, så bliver vi præsenteret for en 16 kerner processor fra AMD, men det er stadig uklart, og dette rent faktisk bliver deres topmodel af Ryzen 16 core CPU’er.

Et kig på specifikationerne afslører en AMD CPU, som tilbyder 3.4 GHz core clock, som nok skal komme længere op med Turbo Clock teknologien.



Threadripper 1950X bliver i så fald en 16C/32T processor med 64 PCIe baner, som uden tvivl vil sparke fra sig som en hest over for Intel. 1950X bliver bestemt også en spændende modstander til Core i9-7980XE 18C/36T og Core i9-7960X 16C/32T, som koster en del mere.