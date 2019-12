AUTHOR :

AMD Ryzen Threadripper 2970WX og 2920WX frigives 29 oktober 2018

AMD udvider Threadripper familien med 2970WX og 2920WX. Dermed kommer serien til at bestå af Ryzen Threadripper 2990WX Ryzen, Threadripper 2970WX, Ryzen Threadripper 2950WX og Ryzen Threadripper 2920WX.

Der kommer dog en mindre ændring på Threadripper 2970WX og 2920WX, da disse kommer uden Dynamic Local Mode, som forbeholdes de to flagskibe, 2990WX and 2970WX.

Threadripper 2970WX og 2920WX bygges med 24 cores og 48 threads, og en 2970WX næsten identisk med 2990WX med samme frekvenser, cache og TDP. 2920X deler samme specs som 2950X men holdes nede på 12 cores og 24 threads og boostfrekvens på 100MHz mindre med 4.3GHz.

Selvom hardware er relativ identisk, vil dertilhørende software differentiere sig mellem modellerne. AMD introducerer et stykke software, Dynamic Local Mode, som holdes eksklusivt til 2990WX and 2970WX.

AMD fortæller følgende:

The Ryzen Threadripper 2970WX and 2990WX achieve breathtaking performance with 24 or 32 cores spread across four processor dies: two with direct access to local memory, and two with access to memory via the Infinity Fabric.

There are instances where the entire application or specific workloads can achieve the best performance when they’re executed on the two CPU dies with local/direct memory access. This is where the new Dynamic Local Mode will come in with Threadripper 2970WX and 2990WX CPUs to automatically migrate the system’s most demanding application threads onto the cores with local memory access.

In other words: the apps that prefer local DRAM access will automatically receive it, and apps that scale to many cores will be free to do so. We will be providing updates as launch approaches, however you can dive deeper into how Dynamic Local Mode works now in a blog post by AMD’s Robert Hallock.

Begge nyeste Ryzen Threadripper 2970WX og 2920WX frigives officielt fra 29 oktober 2018 med en pris på $1,299 og $649 hhv.

Tweak.dk har modtaget en 2950WX, som vi snart har en test klar af.