PUBLISHED : 2018-08-13 15:27:48

AMD Ryzen Threadripper 2990WX overclocket til 5.4 GHz

AMD Ryzen Threadripper er kommet for at sætte sit aftryk på især HEDT segmentet, men bestemt også for at skabe nye overclockings-rekorder.

Redaktionen på Hardware Luxx har i dag afsløret nyheder også den AMD Ryzen Threadripper, som er verdens første 32-core konsumer CPU. Knap er Ryzen Threadripper 2990WX kommet på markedet førhen nørderne har haft den under kærlig behandling.

Omtalte har resulteret i et 5.4 GHzoverclock skabt af Alva Jonathan aka Lucky_N00b. Alva har benyttet sig af Ln2 for at sænke temperaturen på Threadripper 2990WX til -180C, og denne vej ramt imponerende 5.4 GHz på AMD’s HEDT flagskibs CPU.



Med dette resultat, sender Alva sig selv ind på en femteplads på en global rangering, og en førsteplads på en 32-core processor.



“It is said that such frequencies turn Threadripper into an extremely power hungry chip. A 5.3 GHz frequency already requires more than 1000W, Alva did not mention how much power did his CPU need at 5.4 GHz”



Image credit: JagatOC