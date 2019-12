AUTHOR :

AMD Ryzen Threadripper 2990WX overclocket til 6 GHz på alle 32 Cores med LN2 køling

For et par dage siden frigav vi nyheden om AMD Ryzen Threadripper 2990WX overclocket til 5.4 GHz, og allerede få dage efter er Threadripper 2990WX overclocket til 6 GHz.

Denne gang skal rekorden findes via den indonesiske overclocker, Ivan Cupa, som har presset Threadripper 2990WX på imponerende 5955.4 MHz på alle 32 cores og 64 threads.



Overclockings resultatet blev skabt via et MSI MEG X399 Creation bundkort sammen med en Corsair 1500W PSU og føromtalte LN2 for at holde temperaturen nede.



CPU voltage på 1.45V blev noteret via Ryzen Master utility, men denne setting er ikke bekræftet, da CPU-Z og Ryzen Master åbenbart har noteret forskellige tal.

5955.4 MHz på alle 32 cores og 64 threads, sender Ivan Cupa forbi Alva Jonathan aka Lucky_Noob, som forleden ramte 5.4 GHz henover samme antal kerner og tråde på 2990WX bæstet, og dermed holder 2990WX altså rekorden i GPUPI og den globale rekord i HWBOT x265 Benchmark (4K Run).



Velkendte BenchBros sidder stadig på rekordscoren i GPUPI v3.3, WPRIME 1024M, og den globale rekord i Geekbench 3 Multi-core test.



En anden overclocker, Sampson, scorede 8532 point i Cinebench R15 med en frekvens på 5.367 GHz på alle 32 cores.

AMD Ryzen Threadripper 2990WX officielle Verdens/globale rekorder:



CPU Frequency – 5955.4 MHz [Overclocker – Ivancupa]

wPrime 32m – 1sec 950ms [Overclocker – Littleboy]

wPrime 1024m – 18sec 420ms [Overclocker – Benchbros]

Cinebench R11.5 – 52.67 points [Overclocker – Microwilli]

Cinebench R15 – 8532 CB [Overclocker – Sampson]

GPUPI v3.3 for CPU 1B – 40sec 706ms [Overclocker – Benchbros]

GPUPI for CPU 1B – 37sec 131ms [Overclocker – Lucky_n00b]

HWBOT x265 Benchmark 4k – 29.363 fps [Overclocker – Lucky_n00b]

Geekbench3 Multi-Core – 115579 points [Overclocker – Benchbros]



Cinebench R15 scoren er ganske interessant, da Intel med deres 28 core, 56 thread CPU, som vi så præsenteret på Computex, smed en score på 7334 point i samme benchmark. Under demonstrationen var denne dog clocket til 5 GHz.



Så tidligt i lanceringen, har AMD’s 2990WX CPU flagskib altså sat et gevaldigt fodaftryk i markedet, og giver Intel noget at kæmpe retur mod.