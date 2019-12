AUTHOR :

AMD Zen 2 6 Core CPU benchmark lækket. Hurtigere end Ryzen 7 2700X i Geekbench 4

Denne gang kommer informationerne fra Geekbenchs database, hvor enhedsnummeret er det sammen som vi har set på alle tidligere Zen 2 Ryzen 3000 serie chips, der er blevet lækket. Denne særlige chip er en 6 kernet, 12 trådet CPU, og meget sandsynligt AMD’s nye entry leveler Ryzen 3000 CPU.

Søndag, og endnu en omgang Ryzen Zen 2 Ryzen 3000 serie leak.



AMD Zen 2 Ryzen 3000 series 6 core CPU Geekbench entry



Foreløbige officielle informationer fra producenten omtaler en Ryzen 3000 serie, som starter som minimum med 6 kerner og 12 tråde. Denne specifikke chip har en base clock hastighed på 3,2 GHz og en Turbo frekvens på 4,0 GHz.



Så seks kerne, 12 threads med et frekvensområde på 3,2-4,0 GHz, får nørden til at smile bredt, hvis det nye leak altså holder stik. Her til kommet et rygtet pris på $ 99.



Geekbench 4 benchmarks tyder på, at AMD Zen 2 6 Core CPU’en læber fra nuværende Ryzen 7 2700, og baseret på de lækkede data, vil de altså sætte deres nuværende flagskib skatmat – vel og mærke på en entry velen Ryzen 3000 CPU.



Ryzen 3 3300 formåe at hive en single-core score på 5061 og en multi-core score på imponerede 25481.

AMD Zen 2, six core CPU spottet via Geekbench



I kontrast, kan en Ryzen 7 2700X score 4923 points og 25209 points henholdsvis, hvilket betyder at 3300 med to færre kerner og signifikant lavere base- og turbo clock hastigheder, har formået at overgå AMDs egen nuværende 8-core AM4 flagskib.

Ryzen 3 3300 data er lækket, Ryzen 7 2700X & Ryzen 5 2600X data via OC3D

Det er meget vigtigt at påpege, at Geekbench er Geekbench, det betyder ikke nødvendigvis, at Ryzen 3 3300 vil overgå 2700X til alle applikationer eller benchmarks. Men det giver os en anstændig indikation af, hvad man kan forvente af AMD’s Zen 2 chips.



Med det er sagt, er disse tal overraskende positive, når man inddrager i ligningen, at der er tale om en et indgangsniveau på $ 99.



Er performance på low/entry level i denne kaliber, hvad kan man så forvente at deres kommende high-end chips?



Lad os bare konkludere, at tingene er ved at blive meget interessante på CPU-markedet.



