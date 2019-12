AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-16 09:17:17

AMD bekræfter 7nm Ryzen 3000, EPYC Rome og Radeon Navi tilgængelighed i 3. kvartal 2019

AMD har langt om længe bekræftet lanceringen af deres kommende 7nm produkter, som omfatter Ryzen 3000 CPU'er, EPYC Rome serverchips og AMD Radeon Navi grafikkort i 3. kvartal 2019.

AMD Ryzen 3000 serien hevnender sig til almindelige stationære pc'er, EPYC Rome chips til servere og Radeon Navi grafikkort til gaming pc'er. Ens for alle tre produkter er produktionen med TSMC processteknologien sammen med nye arkitekturer med Ryzen og EPYC, der drives af de nye Zen 2 CPU-kerner og Radeon Navi, der drives af en helt ny GPU arkitektur, der erstatter deres Vega baserede forgængere.



Det nye AMD Ryzen 3000 lineup er baseret på den nye Zen 2 kernearkitektur, som er muliggjort med TSMC's nyeste 7nm procesnode. AMD har bekræftet, at deres Zen 2 baserede Ryzen 3000 serie processorer til AM4 platformen vil være tilgængelige i midten af 2019.



Under CES 2019 fremviste AMD en 8 kernet sample af deres 3. Gen Ryzen desktopprocessor mod Intels Core i9-9900K. AMD samplen var ikke kun hurtigere, men brugte meget lavere effekt for at opnå resultatet.



Nu mangler vi bare at kunne få adgang til medie samples.

